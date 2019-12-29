شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة المهندس شهيد لقمة العيش بالسويس والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، قدم المهندس حسن عبد العليم رئيس النقابة الفرعية بالسويس تقرير شامل، قام بعرضه علي المجلس الأعلي للنقابة تضمن التقرير تحرك النقابة الفرعية بالسويس لمتابعة الموقف فور وقوع الحادث والتواصل مع مدير أمن السويس و التواصل مع كل الجهات المختصه واتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة عتاقه.
وأضاف: أن لجنة مشكلة من النقابة العامة ونقابة السويس زارت المصنع للوقوف على الأسباب التي أدت للحادث، مشيرا إلى أن الحالة التي وجد عليها المصنع صعبة للغاية وتفتقد لأدني معايير السلامه والصحة المهنية، هذا بخلاف ان المصنع قديم وحالته سيئة.
ولفت عبد العليم ان النقابة تضامنت مع أسرة المهندس المتوفي لأخذ كل حقوقه القانونية من المصنع، مضيفا أن إدارة المصنع قامت بالفصل التعسفي لزملاء المهندس الشهيد الذين دافعوا عن حقه كعقاب لهم مستنده في قرار فصلهم الي انهم يعملون بالمصنع "بدون عقود"؛ علي ضوء ما جاء بالتقرير اتخذ المجلس الأعلي للنقابة عدة قرارات منها صرف معاش المهندس المتوفي لأسرته علي الفور و كذلك صرف مبلغ مالي من النقابة وعمل الرعاية الصحية لأسرته علي نفقة النقابة.
انعقد المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد، والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية.
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