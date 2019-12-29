الأوقاف: لجان الاعلى للشؤون الإسلامية تناقش الحوار المجتمهى والالحاد والتواصل الخارجى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الأحد لجنة الفكر والحضارة الإسلامية برئاسة الدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، وبحضور الدكتور عبد الفتاح مصطفى السيد غنيمه أستاذ تاريخ العلوم والفنون والتكنولوجيا بجامعة المنوفية، والدكتور فتحي أحمد عبد الرازق جلال أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وقد ناقشت اللجنة محاور وأهداف الحوار المجتمعي . وخلال اجتماعها الشهري بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عُقدت اليوم الأحد لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي لمناقشة ” الحوار الثقافي للحضارات القديمة” برئاسة الدكتور سعيد عطية مطاوع رئيس لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وبحضور كلٍّ من الدكتور أحمد عبد الرحمن القاضي أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور مصضطفى الفخراني أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور كمال علي محمود أحمد جاد الله أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور صلاح نفيلي أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور كمال عبد السلام بريقع أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر ، والدكتور عبد العزيز حمدي أستاذ بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر . وتناولت اللجنة أهمية الحضارات القديمة ومدى الاستفادة من الحوار الثقافي بينها للتوعية والتنوير، وستناقش اللجنة في الجلسة القادمة موضوع مخاطر الإلحاد . Advertisements وتعقد لجنة الدراسات الفقهية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يوم الثلاثاء المقرل برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد على طه ريان عضو هيئة كبار العلماء وذلك لمناقشة جدول أعمال اللجنة والذي يتضمن استكمال إعداد الموسوعة الفقهية وغيره من الأعمال.

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