شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب عن شوارع بالدقى منذ صباح اليوم.. والمحافظة: كسر ماسورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى سكان عدد من شوارع حى الدقى، بالجيزة من انقطاع مياه الشرب، منذ صباح اليوم، وذلك بعد وجود كسر فى ماسورة مياه بشارع نوال بالدقى، ولم تعد الخدمة حتى الآن، وأوضحت محافظة القاهرة، أن أعمال إصلاح الكسر أوشكت على الانتهاء ومن المقرر أن تعود الخدمة بعد قليل.

كما اشتكى سكان شارع عبد الغفار من شارع مدرسة نصر الدين بالهرم، من انقطاع مياه الشرب والتى تستمر بالساعات يومياً، حيث ناشد المواطنين المسئولين فى شركة المياه العمل على حل تلك الأزمة.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقطع مياه الشرب لمدة 12 ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة مساء أول أمس الجمعة حتى الساعة الثامنة صباح أمس السبت، عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل، حيث أوضحت محافظة الجيزة، أن ذلك الإجراء جاء نظراً لحدوث عدة كسور بخط الطرد الرئيسى قطر 400 مم لمحطة رفع صرف صحى العمرانية الجديدة بشارع ترعة الزمر الغربى ناصية شارع حامد عبد العظيم الأمر الذى يستلزم سرعة إصلاحه، ويتطلب ذلك قطع مياه الشرب عن منطقة العمرانية الشرقية بالكامل وسوف تقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى المناطق المتأثرة .

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يذكر أن محافظة الجيزة تجرى أعمال تغيير مرافق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ، بعدة شوارع يتم بها أعمال تطوير وإنشاءات جديدة منها شارع ترعة الزمر الذى يشهد تنفيذ مشروع محور الملك عبد الله وشارع ترعة المريوطية والذى يشهد أعمال تطوير للطريق وتغطيه جزء من الترعة لتأمين المرور بالطريق وتوسعته ، بالإضافة إلى نقل الموقف العشوائى وإنشاء بديل له بالقرب من الموقف القديم ، وذلك بالجزء الذى يتم تغطيته الأن من الترعة بالتعاون مع وزارة الرى وتحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة.