شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس ينفى تغريدة نسبت له ويؤكد : حساب مفبرك ومش أسلوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت في الساعات الأخيرة صورة من تغريدة لرجال الأعمال نجيب ساويرس، يقول فيها "انا داخل 2020 بما يعادل 6 مليار .. انت داخل بأيه"، ليتداولها الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا فيس بوك وتويتر ، نجيب ساويرس ، نفى أن يكون هو رواء هذه التغريدة، حيث نشرها عبر حسابه، وعلق عليها قائلا "حساب مفبرك .. مش كلامى ولا أسلوبى"

متابعو نجيب ساويرس استقبلوا هذه التغريدة بالسخرية، ولكنهم أكدوا أنهم على يقين أنها ليس تغريدة من حسابه لأنهم يعلمون أسلوبه في الحوار، وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.



نجيب ساويرس على تويتر

مؤخرا رد رجال الأعمال نجيب ساويرس على أحد التساؤلات حول من يقوم بتجسيد حياته في عمل فنى، قائلاً "لو عملو فيلم أو مسلسل عن قصة حياتك كنت تحب مين الممثل اللى يعمل دورك، انا من وجهة نظري كنت أرشح خالد صالح الله يرحمه؟"

وسرعان ما قام ساويرس بمشاركة السؤال عبر حسابه، والرد قائلاً "الممثل نور الشريف الله يرحمه"، وهو ما لقى تأكيدا من متابعيه بتشابه الشكل والشخصية بينهما بشكل كبير.

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وكان ساويرس قد هنأ الزعيم عادل إمام قبل عدة أيام احتفالات الكريسماس ولعام الميلادي الجديد، ونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، صورته برفقة الزعيم عادل إمام وعلق قائلاً:" واحشنى و كل سنة و أنت طيب و بخير و بتضحك على طول".

ويخوض الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل حيث يلعب دور رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فالنتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.