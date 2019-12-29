شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري للمقاولين يكرم المهندس حسن عبد العزيز بحضور محلب وعابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، المهندس حسن عبد العزيز، ربيس الاتحاد السابق، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة، ورئيس الوزراء الاسبق المهندس ابراهيم محلب، واللواء احمد زكى عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور عبد القرى خليفة، وزير المرافق السابق .

من جانبه أكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي البناء والتشييد، أن المهندس حسن عبد العزيز، تولى رئاسة الاتحاد المصري للمقاولين فى ظروف صعبة، واستطاع ان يحقق إنجازات عديدة، ويرفع قدر الاتحاد المصري، وينقذ الكثير من شركات المقاولات التى كادت ان تنتهي وتعلن إفلاسها.



جانب من تكريم الاتحاد

كما توجه المهندس حسن عبد العزيز، بالشكر للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لدعمه الكبير للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد.

فيما قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء السابق، أنه مدين بالشكر لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمقاولين لانهم كانوا يدعمونني بشكل كبير خلال أصعب فترة مر بها الاتحاد المصري وخاصة بعد ثورة يناير.



زكى عابدين وعدد من الحضور

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وكان المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، قد أكد أن تولى مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى سيفتح الباب أمام قطاع المقاولات، فى تيسيير فرص تواجده بأسواق القارة الأفريقية التى تستحوذ عليها شركات متعددة الجنسية وهى أقل فى الجودة والكفاءة من الشركات المصرية، متوقعًا حدوث طفرة جيدة فى التوجه نحو أسواق أفريقيا السنوات المقبلة فى ظل اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتذليل كافة العقبات المعرقلة لتواجد المقاولات المصرية بالخارج.

المهندس إبراهيم محلب والحضور

وأشار إلى أن ملتقى بناة مصر، هذا العام يعكس اهتمام مصر بالتنمية المستدامة والاستقرار طويل الأمد في إفريقيا، وخلق فرص تعاون أكبر للقارة الإفريقية مع مصر، لافتًا إلى أن اهتمام الدولة بتمكين قطاع المقاولات المصرية ورفع قدراته على منافسة الكيانات الأجنبية فى مختلف الأسواق يعد مكسبا رئيسيا وفرصة جيدة لزيادة محفظة أعمال الشركات فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تحقيق عوائد اقتصادية جيدة لقدرة شركات المقاولات على المنافسة بالخارج وجلب العملة الصعبة.

وأضاف المهندس حسن عبد العزيز، أن قيادة مصر للاتحاد الأفريقى يُعد مكسبًا هامًا لتحريك العلاقات بين مصر والدول الأفريقية إلى مستويات أفضل وتحقيق تعاون جيد على المستوى الاقتصادى والسياسى، كما أن قطاع التشييد والبناء يحتاج إلى الدعم السياسى القائم حاليًا فى تمكينه من اقتحام الأسواق الخارجية وفى مقدمتها أسواق دول أفريقيا، خاصة وأن مصر تمتلك أقوى قطاع للبناء والتشييد على مستوى منطقة الخليج وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، ويحقق القطاع تنافسية جيدة بالسوق الخارجية، كما تشارك شركات المقاولات حاليًا فى تنفيذ مشروعات إعجازية وعملاقة بالعديد من دول الخارج، ومازال الاتحاد يتلقى مخاطبات من دول متعددة لدخول شركات المقاولات المصرية للعمل بأسواقها وفى مقدمتها البرتغال، فضلًا عن الدول الأفريقية التى تستهدف تواجد أكبر عدد من شركات المقاولات بها.