شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شارع سليمان جوهر خالٍ من الإشغالات بعد معاناة استمرت سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وقال المحافظ، إن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى مهم لافتًا إلى أنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.
وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سلمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كل أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والمفروشات والسيارات المتهالكة.
كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشددًا على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاوله لإعادة الإشغالات مره أخرى والتصدى لها بكل قوة، وحرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.
وكان اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، شن حملة مكبرة بغطاء أمنى، أمس بشارع سليمان جوهر، وجاءت حملة اليوم لليوم الثانى على التوالى لاستكمال رفع الإشغالات وتطهير الشارع، وتمت إنارة الأعمدة ودهان الأرصفة وإزالة الإشغالات والمخلفات.
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