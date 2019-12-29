شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شارع سليمان جوهر خالٍ من الإشغالات بعد معاناة استمرت سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر سكان شارع سليمان جوهر بالدقى فى الجيزة عن سعادتهم بعد تطهير الشارع من الباعة الجائلين وإشغالات المقاهى، واحتلال الأرصفة التى كانت تسبب الإزعاج المستمر بالشارع، والذى استمر لعدة سنوات، رغم استمرار شكواهم، على الرغم من أن الشارع ذي أهمية ويعد محور مرورى مهم يربط شارع التحرير بعدة شوارع فرعية.

ورصد ”الخليج 365” حالة الشارع بعد إخلائه من الإشغالات، عقب الحملة التى قادها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتطهير الشارع من الباعة الجائلين وكل أشكال التعديات والإشغالات التى كانت تحتل الشارع وتتسبب فى شكاوى يومية من سكان المنطقة من الإزعاج وعرقلة سير المارة.

وقال المحافظ، إن الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين والتعدى على الأرصفة ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان وصعوبة للمارة خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى مهم لافتًا إلى أنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدى على الشارع الذى هو ملك لكل المواطنين.

وأضاف أن الحملة استهدفت شارع سلمان جوهر ابتداءً من شارع نوال حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كل أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والمفروشات والسيارات المتهالكة.

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كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع وتقليم الأشجار، مشددًا على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاوله لإعادة الإشغالات مره أخرى والتصدى لها بكل قوة، وحرص على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال الذين أشادوا بالحملة وإعادة الانضباط إلى الشارع واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.

وكان اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، شن حملة مكبرة بغطاء أمنى، أمس بشارع سليمان جوهر، وجاءت حملة اليوم لليوم الثانى على التوالى لاستكمال رفع الإشغالات وتطهير الشارع، وتمت إنارة الأعمدة ودهان الأرصفة وإزالة الإشغالات والمخلفات.