شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية فى بغداد تجلى عشرات الموظفين المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها أن السفارة الأمريكية في بغداد تخلي عشرات الموظفين المدنيين، وأنباء عن إطلاق صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد، بعد أنباء عن اختطاف صحفي أجنبي يحمل الجنسية الأميركية في بغداد.

وارتفعت حصيلة استهداف مقر كتائب حزب الله في العراق إلى 16 قتيلا وعشرات الجرحى، وأنباء عن اختطاف صحفي أجنبي يحمل الجنسية الأميركية في بغداد، واستهداف ميليشيا حزب الله العراقي جاء ردا على مقتل أميركي بالعراق.

وأفادت الفضائية أن طائرات حربية أميركية استهدفت 7 مواقع تابعة للواء 45 و46 تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، والقصف على مقار حزب الله العراقي في مدينة القائم متواصلة.