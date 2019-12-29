رئيس جامعة الأزهر يكرم أبناء جامعة الأزهر من مختلف الإدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

كرم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر المحالين للمعاش، وذلك خلال الاحتفال بـ"يوم الوفاء" الذي نظمته إدارة رعاية العاملين بالتعاون مع نقابة العاملين بالجامعة.

وثمّن رئيس جامعة الأزهر - في بيان اليوم الأحد - جهود الموظفين والعاملين بالجامعة، مؤكدا أنهم ركيزة أساسية في تقدمها، ومن أهم عوامل نجاحها في القيام بدورها التعليمي والبحثي والمجتمعي.

وقال إن الجامعة منظومة متكاملة تساهم بدورها الوطني في خدمة الطالب والمجتمع، موضحا أنها تواكب متطلبات تحسين العمل وتطويره وتهتم بمقومات العمل الرئيسية بشكل مستمر، والتي من أهمها دعم الجزء الإنساني، وذلك في إطار توجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأعرب المحرصاوي عن سعادته بأجواء الود والترابط التي شاهدها خلال فعاليات الاحتفال بين قيادات الجامعة والإدارات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكدا أن العمل بروح الأسرة والفريق الواحد هو كلمة السر في النجاح والتقدم، الذي ننشده لجامعتنا العريقة التي نشرف جميعا بالانتماء إليها ووطننا الحبيب مصر.