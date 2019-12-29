وزير الزراعة يبحث مع "الخدمات البيطرية" تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات هيئة الخدمات البيطرية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

تناول الاجتماع دور الهيئة في حماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيواني المستوردة وأيضا رعاية وعلاج الحيوان والتفتيش على منافذ بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والرقابة على مصانع ومخازن ومنافذ إنتاج وبيع اللحوم ومنتجاتها.

كما تناول الاجتماع حملات التحصين ضد الأمراض التي قامت بها الهيئة خلال عام 2019 وخطتها في 2020.

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وأكد القصير أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الثروة الحيوانية حتى تسهل اتخاذ القرار المناسب بخصوص استيراد الماشية وتوفير اللقاحات والأمصال.

وقال وزير الزراعة إن الفترة القادمة ستشهد تعاونا بين مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، وأيضا الجمعيات الزراعية ووحدات الطب البيطري في القرى من أجل خدمة المزارعيين والمربين ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة.

وأشاد القصير بالجهود المتميزة التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية والأطباء البيطريون من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة ووجه بسرعة التفاعل مع مشاكل المواطنين وتفعيل منظومة الشكاوى والخط الساخن.