رئيس لجنة النقل بالغرف السياحية: نحتاج ٤ آلاف مركبة في جميع المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

طالب رئيس لجنة الطيران والنقل بغرفة الشركات السياحية نادر عياد بفتح مدة استيراد المركبات السياحية المستعملة (أوتوبيسات، وميكروباصات، والليموزين) التي مر على تصنيعها ٤ سنوات وليس سنة واحدة، مؤكدا أن هذا المطلب لن يؤثر على التصنيع المحلي.

وكشف عياد- في تصريح اليوم الخميس، عن احتياج قطاع النقل السياحي لما يقرب من ٤ آلاف أتوبيس سياحي في جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه تم استيراد ٣٤٥ أتوبيسا في الفترة من ٢٠١٥، وحتى أوائل عام ٢٠١٩ فقط، كما تم استيراد ٣٧٣ أتوبيسا خلال العام الحالي.

وأكد أن هذا الرقم لا يفي باحتياجات شركات السياحة المصرية، خاصة في ظل الدعم الذي توليه القيادة السياسية للقطاع السياحي حاليا، وذلك في إطار التدفقات السياحية إلى مصر ولا تستوعبها طاقة النقل الحالية.

وكانت غرفة شركات السياحة قد عقدت اليوم جمعيتها العمومية وناقشت فيها تقريرها السنوي لعام 2019، والميزانية العمومية والحساب الختامي لعام 2018- 2019 ،كما تم عرض ميزانية صندوق الزمالة لعام 2019 ، ومناقشة الموازنة التقديرية لعام 2019 – 2020.