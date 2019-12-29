رئيس ائتلاف "دعم مصر": لا نريد أن نصدر صورة سلبية عن الأحزاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تصوير- هاني رجب:

قال عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن جلسات الحوار الوطني للأحزاب، بمثابة لقاء مثمر، مضيفًا أن كل رؤساء الأحزاب اجتمعوا على قلب رجل واحد، من أجل مصلحة الوطن، وقد يختلف البعض ولكن لا يجوز أن يختلف أحد على الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للاحزاب السياسية التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشارك أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، والمصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر" لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

Advertisements

وأضاف القصبي أن وسائل الإعلام تنقل الكلمات على الهواء مباشرة: "نطالب بمزيد من هذا الأمر، ولكن لا نريد أن نصدر صورة قد تؤثر على مستقبل مصر، وكل رؤساء الأحزاب وقفوا هذا الموقف أمام هذا الكم من القنوات ووسائل الإعلام وتحدثوا بحرية مطلقة، وهذا أمر محمود".

وتابع: "فيما يخص حالة التوافق، هناك تصميم من قبل الجميع عليها لكن مع الثوابت، الفصل بين السلطات، ولابد أن نحفظ لكل سلطة مقوماتها حتى نحافظ على الدولة، والمناخ السياسي، وهناك فروق بين المناخ السياسي والضوابط الأمنية فالعالم يموج بالأحداث ومصر تواجه العديد منها، وهذا لا يمنع أن نحافظ في المقام الأول على الأمن القومي المصري، ولكن لا يجوز أن تتعرض الدولة لحجم كبير من المخاطر".

ودعا رئيس ائتلاف دعم مصر، لضرورة أن يكون هناك مفاهيم واضحة للجميع منها عدم التضحية بالدولة وحقوق الشعب، مشيرًا إلى أن كل النظم السياسية على مستوى العالم، لا يوجد فيها نظام إيجابي 100%.

​