وزير التنمية المحلية عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة: "معندناش وقت نضيعه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتمت اليوم الأحد، ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمحافظة الأقصر للإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري الـ143 المستهدفة في المرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا.

وشارك في الورشة، عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وطالب شعراوي، رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية، والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفذها ليشعر بها المواطن في القري المستهدفة.

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وأضاف شعراوي أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتنفذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية أعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات في قرى المرحلة الأولى.

وتابع شعراوي: "مش عايزين وقت يضيع مننا لأن معندناش رفاهية إضاعة أي وقت فيما يخص تنفيذ المشروعات".

وأشار الوزير إلى أنه سيتابع بصفة شخصية مع القيادات المشرفة على تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات، وسيتم إثابة المتميزين، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات في محافظات المرحلة الأولى، وسيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر المحلية المشاركة في عملية متابعة تنفيذ المشروعات.

وأشار الوزير شعراوي إلى أنه تم تحويل مبلغ 500 مليون جنيه إلى محافظات المرحلة الأولى، لتبدأ في التنفيذ المشروعات، وجاري متابعة تحويل باقي المخصصات المالية.