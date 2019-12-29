​بالأرقام.. الشاعر يعلن حصاد غرفة السياحة في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، تحقيق 70% من خطة الغرفة على مستوى التطور التكنولوجي في عام 2019.

وقال الشاعر خلال المؤتمر الصحفي للغرفة عقب اجتماع الجمعية العمومية، اليوم الأحد، إنه تم توفير 4 آلاف زيارة لمكاتب الغرفة، وإنهاء كافة خدماتهم أونلاين، كما جرى رصد 2.5 مليون جنيه ميزانية للتدريب، حيث تم تدريب 7 آلاف و500 متدرب، منهم 550 في البحر الأحمر و300 في الأقصر.

Advertisements

وأشار إلى أنه تم فض 182 منازعة بين الشركات، واسترداد 29 مليون جنيه مستحقات لشركات السياحة المصرية من نظيرتها الأجنبية.

وأوضح: "بالنسبة للجزاءات، تم توقيع عقوبة على 270 شركة في عام 2017، و236 شركة في عام 2018 و16 شركة في 2019"، مؤكدا أن قطاع السياحة حقق إنجازات ملموسة خلال العام على مستوى السياحة الخارجية، بفضل الاستقرار ونشاط الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن 2019 شهد أيضًا إنجاز ملف العمرة من خلال بوابة العمرة المصرية، والتي حققت أهداف الدولة من حماية المواطن وضبط السوق والحفاظ على الشركات، ويعد هذا إنجاز تاريخي للدولة والشركات. ​