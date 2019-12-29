أخبار مصر | صالات للجيم وملاهي ترفيهية.. تفاصيل المدينة العلاجية لذوي الهمم بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالات للجيم وملاهي ترفيهية.. تفاصيل المدينة العلاجية لذوي الهمم بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علاء بلبع العميد السابق لكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، إن نسبة ذوي الإعاقة ارتفعت من 11% إلى 13%؛ ما يعني أن مصر بها نحو 13 مليون معاق، وذلك بناءً على إحصائيات منظمة الصحة العالمية.



وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مصر بها أعداد قليلة لمراكز التأهيل، والتي لا تقدم خدمات متكاملة لتأهيل ذوي الهمم؛ مما يجعلنا في حاجة إلى إنشاء مراكز للعلاج الطبيعي والتأهيل على أحدث المستمويات، وأصبح الأمر ضروريًا ومُلحًا، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة والرئيس السيسي بالاهتمام بذوي الإعاقة، وتوفير كافة سُبل الراحة لهم، ودمجهم في المجتمع.



وأكد "بلبع" أن هذا السعي تُوج بتخصيص قطعة أرض بمساحة 17 فدان من جامعة القاهرة لكلية العلاج الطبيعي، لإنشاء مشروع مدينة علاجية وترفيهية لذوي الهمم بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن مبادرة "لا إعاقة مع العلاج الطبيعي"، وذلك بقرار مجلس الجامعة رقم 1120 ويسمح بالبناء على 17 فدان، لافتًا إلى أن الجامعة وضعت تصور مبدئي عن مراكز التأهيل، وتضم معامل بحثية، ومعامل الميكانيكا الحيوية، وأيضًا عيادات خارجية للعلاج الطبيعي في التخصصات المختلفة؛ وذلك لتأهيل ذوي الإعاقة بجميع الحالات والأنواع.



وكشف "بلبع" عن الوحدات التي سيضمها مركز التأهيل، مثل حدات علاجية متخصصة، والتي تضم وحدة علاج العمود الفقري، ووحدة علاج المغناطيسي، ووحدة العلاج بالليزر، ووحدة العلاج بالموجات التصادمية، ووحدة العلاج بالشد، ووحدة إصابات الملاعب، ووحدة التغذية العلاجية، ووحدة العلاج بالعمل، ووحدة علاج بالتورم، ووحدة علاج يدوي، ووحدة علاج كهربائي، والتي تستقبل ما يقرب من 2500 مريض يوميًا.

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وأعلن عميد كلية العلاج الطبيعي، عن إنشاء مدرسة جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، مقسمة بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، بالإضافة لوجود صالات جمانيزيوم لعلاج ذوي الإعاقة، وحمامات سباحة علاجية، ومصنع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ومدينة ملاهي، وألعاب ترفيهية مصممة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ وذلك للاستفادة منها في نواحي علاجية، وقاعة مؤتمرات، ووحدة لتقديم الخدمات والمساعدات المنزلية المستمرة.

وتابع: "كل ذلك بإجمال تكاليف 816.502.600 جنيه، وتم فتح حساب بالبنك المركزي لتبرع بهذا المشروع، من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة".