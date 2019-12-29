أخبار مصر | شركات السياحة: بوابة العمرة وكسر الاحتكار أبرز انجازات 2019

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وأشار الشاعر إلى أن الاستثمار في منظومة النقل السياحي غير جاذب لذلك تم العمل على تقليل التكلفة الاستثمارية وكسر الاحتكار، وتم وضع لائحة حد أدنى للنقل ووضع جزاءات لمن يخالف مما سيسهم فى رفع كفاءة النقل السياحي فى مصر، وأضاف أننا نجحنا بنسبة ٧٠ % فى ميكنة الغرفة وتطويرها تكنولوجيا ووفرنا حوالي 5000 زيارة للغرفة وإنهاء كافة الإجراءات أون لاين، إلى جانب تسجيل السائقين إلكترونيًا.
وأضاف أنه تم تخصيص 2.5 مليون جنيه لتدريب ٧٥٠٠ متدرب من العاملين فى مختلف قطاعات السياحة، كما تم تنظيم الدورات التدريبية للعاملين فى محافظاتهم، وتنظيم العديد من الملتقيات السياحية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء اليوم بفندق الماريوت بالزمالك للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأشار إلى أن الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة السياحة والآثار توليان القطاع السياحي اهتمامًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.