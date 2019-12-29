أخبار مصر | شركات السياحة: بوابة العمرة وكسر الاحتكار أبرز انجازات 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركات السياحة: بوابة العمرة وكسر الاحتكار أبرز انجازات 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن عام 2019 شهد عدة نجاحات في القطاع السياحي، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات منها إنشاء البوابة الإلكترونية للعمرة والتي حققت نجاحًا كبيرًا فى حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم، لافتًا إلى أنه تم كذلك استحداث لجنة لفض المنازعات التي نجحت العام الحالي في فض ١٨٢ منازعة بين شركات السياحة، وتم استرداد ٢٩ مليون جنيه مستحقات للشركات، كما تم توقيع جزاءات على ١٦ شركة سياحية العام الحالى مقارنة ب٢٣٦ شركة عام ٢٠١٨.

وأشار الشاعر إلى أن الاستثمار في منظومة النقل السياحي غير جاذب لذلك تم العمل على تقليل التكلفة الاستثمارية وكسر الاحتكار، وتم وضع لائحة حد أدنى للنقل ووضع جزاءات لمن يخالف مما سيسهم فى رفع كفاءة النقل السياحي فى مصر، وأضاف أننا نجحنا بنسبة ٧٠ % فى ميكنة الغرفة وتطويرها تكنولوجيا ووفرنا حوالي 5000 زيارة للغرفة وإنهاء كافة الإجراءات أون لاين، إلى جانب تسجيل السائقين إلكترونيًا.

وأضاف أنه تم تخصيص 2.5 مليون جنيه لتدريب ٧٥٠٠ متدرب من العاملين فى مختلف قطاعات السياحة، كما تم تنظيم الدورات التدريبية للعاملين فى محافظاتهم، وتنظيم العديد من الملتقيات السياحية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء اليوم بفندق الماريوت بالزمالك للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأشار إلى أن الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة السياحة والآثار توليان القطاع السياحي اهتمامًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.