أخبار مصر | غرفة شركات السياحة: ضوابط صارمة للقضاء على السماسرة والخرتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة شركات السياحة: ضوابط صارمة للقضاء على السماسرة والخرتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إن هناك عدة ظواهر سلبية تؤثر على الحركة السياحية في مصر منها ظاهرة حرق الأسعار، والسماسرة والخرتية، الذين يسيئوا لسمعة مصر خارجيًا.

وأشار إلى أن ظاهرة حرق الأسعار تتمثل في تعمد بعض الشركات تقليل الحد الأدني للتكلفة بما يضر بمصالح الشركات المنافسة، أما السماسرة والخرتية فهم أصحاب العمل العشوائي الغير منطم في تنظيم الرحلات السياحية.

وفي إطار وضع ضوابط حاسمة لمواجهة ظاهرة حرق الأسعار قال الشاعر، إن هذه الظاهرة تضر بالاقتصاد القومي ومصالح الشركات، وسيتم توقيع جزاءات رادعة علي المخالفين، بجانب وضع ضوابط لمواجهة عمل السماسرة والخرتية في تنظيم الرحلات السياحية، والتي تضر بسمعة مصر السياحية خارجيًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة مع مصلحة الضرائب لحل جميع المشاكل الضريبية العامة لشركات السياحة وستبدأ عملها فى يناير المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء اليوم بفندق الماريوت بالزمالك للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأشار إلى أن الدولة ممثلة في رئاسة الوزراء ووزارة السياحة والآثار توليان القطاع السياحي اهتمامًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية.