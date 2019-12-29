أخبار مصر | حصاد 2019.. فعاليات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. فعاليات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتستعرض "الخليج 365" فعاليات الإدارة المركزية للطلائع، الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مكتب الشباب الافريقي، برامج التبادل الشبابي (الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية)، كالأتي:
الإدارة المركزية للطلائع:
• فعاليات مهرجان الطفل الأفريقي
كان هدف المهرجان التعرف والتعاون وتعزيز العلاقات ونشر الثقافة بين شعوب القارة، وتكوين نظرة واقعية ومباشرة عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى خلق رؤية مشتركة لوحدة أفريقيا، علاوة على تشجيع الحوار البناء والتعاون ونشر ثقافة السلام بين الطلائع الأفارقة والمساهمة في دعم العلاقات الإفريقية.
كما أن الفعاليات تهدف إلى رفع وعى الطلائع بالميراث الثقافي والحضاري لدول أفريقيا والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم من خلال تلاقى وتبادل الثقافات بين طلائع الدول الإفريقية المختلفة مع طلائع مصر، شارك في الفعاليات وفود من 9 دول أفريقية هي "جزر القمر، الجزائر، الصومال، السودان، جنوب السودان، إريتريا، نيجيريا، السنغال".
• فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "تجمعنا قارة" للطلائع
تهدف المبادرة إلى المساهمة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، ورفع وعي الطلائع بالمميزات الثقافية والحضارية لدول أفريقيا والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم.
• أوليمبياد الطفل المصرى
شارك فى الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة فى الأدوار التمهيدى والإقليمى والقطاعات فى ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، دايثلون، وألعاب القوى، وتنافس فى التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيرى من 24 محافظة.
وتم تدشين أولمبياد للطفل المصرى كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذى يساهم بشكل واضح فى ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.
• حملة" أحلم ببكرة" ترسيخ مفهوم وثقافة روح الإنتماء والمسئولية لدي الجيل الجديد
تدور فعاليات حملة" إحلم ببكرة" حول عدد من ورش العمل الفنية والنفسية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم وثقافة روح الانتماء والمسئولية لدي الجيل الجديد.
• فعاليات برنامج "تواصل" لطلائع المرحلة السنية من 10 حتى 17 سنة بمحافظتي القاهرة والجيزة
تضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل تفاعلية مكثفة للطلائع المشاركين تستهدف تعزيز التواصل مع الذات وتفريغ الطاقات السلبية ورفع مستوي الطاقة الإيجابية، بالإضافة إلى أنشطة تهدف إلى إعادة برمجة العقل للتخلص من المشكلات والمعتقدات السلبية حيث يقوم الطليع من خلالها بالتعرف على كيفية الانصات وتقدير آراء الآخرين وطرق التحكم في الغضب والتواصل مع الآخر وعدم اللجوء الى العنف.
كما تقدم ورش العمل التفاعلية مساعدة الطليع على إدارة الذات والتخلص من السلوكيات الانفعالية التي قد تشكل خطر على أنفسهم وعلى المجتمع، ويقوم بإدارة الورش نخبة من الأساتذة المتخصصين بكل من اكاديمية الفنون وكلية رياض اطفال وخبراء التعبير الدرامي.
الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب:
• معرض لمنتجات المرأة الحرفية واليدوية
تضمن المعرض العديد من المنتجات اليدوية الممثلة في "الكروشيه، المفروشات، منتجات نحاس، زجاج، اكسسوارات" وجاء هذا المعرض في اطار سياسة الوزارة نحو تفعيل دور المرأة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار مخفضة ولتشجيع المرأة علي العمل الحر.
• فعاليات برنامج دعم المبادرات الشبابية تحت شعار" ايدك معانا"
جاء البرنامج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني افكار الشباب، ودعمها، ووضعها فى حيز التنفيذ وإعداد كوادر من الشباب، وبرنامج "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية تدريبيًا وتمويليًا.
• فعاليات الملتقي العربي والأفريقي للشباب المتطوعين ورواد الأعمال
أفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الملتقي العربي والإفريقي للشباب المتطوعين ورواد الأعمال.
وكانت الدول المشاركة في الملتقي من زامبيا، موريتانيا، جنوب السودان، مالاوي، السودان،أوغندا، جيبوتي، نيجيريا، الجابون، غانا، بنين، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، المملكة العربية السعودية، لبنان، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، جزر القمر، المملكة الأردنية الهاشمية، العراق، الصومال بالإضافة إلى مصر.
• فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اسماء الشباب الفائز بمسابقة "مفتاح مشروعك"
كانت فعاليات المؤتمر الصحفي لتمويل أفضل 81 مشروع من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 3 مشروعات فائزة من كل محافظة ليحصل كل فائز على 100 الف جنيها بإجمالي 8 مليون جنيها مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد جلسة حوارية مغلقة مع الشباب قبل عقد المؤتمر للتعرف على أفكار مشاريعهم وللوقوف على نقاط القوة والضعف التي واجهوها أثناء فترة التدريب كما شجعهم على الإستمرار وأن تكون هذه الفرصة بمثابة إنطلاقة نحو مستقبل مشرق بالإنجازات.
• المنتدى الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة تحت شعار نحو "قمة عربية لرواد الأعمال للاستثمار بالشباب":
دعا المنتدي الثاني لرواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، جامعة الدول العربية إلى تأسيس مصرف مركزي عربي للمساهمة في إقراض المشاريع الشبابية.
شارك في فعاليات المنتدي وفود رفيعة ومتخصصة وأكثر من ٣٠٠ شخص يمثلون ٢٠ دولة عربية من مصر، المملكة الاردنية، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، سلطنة عمان، اليمن، العراق، لبنان، فلسطين، تونس، المملكة المغربية، موريتانيا، ليبيا، جزر القمر، جيبوتي، الصومال، والسودان.
• فعاليات برنامج سفراء "مشواري"
تضمنت فعاليات برنامج سفراء "مشواري" عدد من الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى بناء كوادر شابة تعمل على نشر الوعي والحفز على المشاركة المجتمعية بين اقرانهم، وتعزيز قدرات الشباب ليصبحوا رواد اجتماعيين قادرين على توليد مبادرات تخدم مجتمعهم والقرى التي يعيشون بها من المحافظات المستهدفة.
وبرنامج سفراء "مشواري" تم تنفيذه كأحد المكونات الأساسية ببرنامج مشواري للشباب المتميّزين، والذي يشمل مكوني تنمية المهارات الحياتية والمشورة المهنية، ويأتي في إطار خطة الوزارة نحو تمكين الشباب وتبني المبادرات الشبابية لمجابهة القضايا التي تمس المجتمعات المحلية بكافة محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد.
• مؤتمر الشباب العربى لريادة الاعمال "حلم واحد.. هدف واحد"
كان هدف المؤتمر تطوير الأفكار الريادية للشباب وتبادل الثقافات والخبرات بين الشباب العربى المشارك والعمل على تفعيلها بشكل مؤثر فى المجتمع العربى، وذلك فى إطار مبادرة “القاهرة عاصمة الشباب العربى”.
الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية:
• الموسم الأول من مسابقة التميز بمراكز الشباب ومديريات الشباب والرياضة لعام 2018/2019
تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي تطوير الأداء من خلال التقييم والمتابعة الميدانية والتفتيش علي مراكز الشباب والرياضة،تنفيذًا لإستراتيجية ورؤية الحكومة والسياسة العامة التي تتوجه إليها الدولة المصرية نحو إزالة العقبات والتحديات واستكمال مسيرة التغير والتقدم في كافة المجالات.
• النسخة الثانية من دورى مراكز الشباب للصم والبكم
الهدف من الدورى توسيع قاعدة الممارسة وجذب الشباب من ذوى الإعاقة، وزيادة الانتماء لدى شريحة ذوى الإعاقة وغرس القيم والمثل لديهم، بالإضافة إلى شغل أوقات فراغهم بصورة إيجابية، تسهم فى بث روح المنافسة الشريفة بين ذوى الإعاقة، ودمجهم فى المجتمع، علاوة على اكتشاف مواهبهم، وإبرازهم فى المجتمع.
• النسخة السادسة من دورى مراكز الشباب لكرة القدم
يتيح الفرصة لإكتشاف الموهوبين من مراكز الشباب في لعبة كرة القدم بجانب دعم تلك المراكز بجوائز مالية تحصل عليها نظير المشاركة بالدوري.
مكتب الشباب الافريقى:
• لقاءات حوارية ضمن فعاليات "صالون رواق إفريقيا" الشهري حول وضع العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا يأتي الصالون في إطار اهتمام مؤسسات الدولة بالبعد الخارجي ضمن رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعميق العلاقات بين شعوب القارة، حيث يهدف "رواق أفريقيا" إلى تعزيز الروابط الثقافية والعلمية بين أبناء القارة الأفريقية ويتيح الفرصة للشباب للتعرف على عدد من المفكرين والمسئولين والمبادرين العاملين في الشأن الأفريقي، مما يعد قناة حوارية تهدف إلى بناء كوادر شبابية معنية بالشأن الأفريقي.
• فعاليات منحة ناصر للقيادة الأفريقية
تخرجت أول دفعة من منحة " ناصر للقيادة الافريقية " التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، حيث تساهم بدورها فى تأهيل وتطوير شباب الدول الإفريقية من أجل تحقيق أهداف الاتحاد الإفريقى وبناء وتنمية القارة الإفريقية، تسهم فى تخليد ذكرى حضارية وسياسية لكل الافارقة وهى ذكرى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أسس وحدة القارة الإفريقية.
برامج التبادل الشبابي (الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية):
• فعاليات زيارة الوفد الشبابي المصري لإثيوبيا
تضمن برنامج الزيارة معايشة بمفوضية الاتحاد الافريقي، وعددا من الحلقات النقاشية، واستعراضًا لعدد من أنشطة الإتحاد الأفريقي علي المستوي الشبابي، وعرض التجربة المصرية في مجال الشباب وخاصة التطوع، ولقاءات مع كبار المسئولين من مختلف إدارات مفوضية الإتحاد الأفريقي.