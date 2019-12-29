أخبار مصر | حصاد 2019.. فعاليات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. فعاليات وأنشطة وزارة الشباب والرياضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتستعرض "الخليج 365" فعاليات الإدارة المركزية للطلائع، الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مكتب الشباب الافريقي، برامج التبادل الشبابي (الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية)، كالأتي: وتستعرض "الخليج 365" فعاليات الإدارة المركزية للطلائع، الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، مكتب الشباب الافريقي، برامج التبادل الشبابي (الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية)، كالأتي: الإدارة المركزية للطلائع:

• فعاليات مهرجان الطفل الأفريقي

كان هدف المهرجان التعرف والتعاون وتعزيز العلاقات ونشر الثقافة بين شعوب القارة، وتكوين نظرة واقعية ومباشرة عن العالم الخارجي، بالإضافة إلى خلق رؤية مشتركة لوحدة أفريقيا، علاوة على تشجيع الحوار البناء والتعاون ونشر ثقافة السلام بين الطلائع الأفارقة والمساهمة في دعم العلاقات الإفريقية.

ترتكز خطة عمل وزارة الشباب والرياضة على الإهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة لهم من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحويل مراكز الشباب والمراكز الشبابية والرياضية الى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع، حيث نظمت الادارات التابعة للهيئات الشبابية خلال عام 2019 العديد من الفاعليات.

كما أن الفعاليات تهدف إلى رفع وعى الطلائع بالميراث الثقافي والحضاري لدول أفريقيا والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم من خلال تلاقى وتبادل الثقافات بين طلائع الدول الإفريقية المختلفة مع طلائع مصر، شارك في الفعاليات وفود من 9 دول أفريقية هي "جزر القمر، الجزائر، الصومال، السودان، جنوب السودان، إريتريا، نيجيريا، السنغال".



• فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "تجمعنا قارة" للطلائع

تهدف المبادرة إلى المساهمة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، ورفع وعي الطلائع بالمميزات الثقافية والحضارية لدول أفريقيا والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم. • فعاليات النسخة الخامسة من مبادرة "تجمعنا قارة" للطلائعتهدف المبادرة إلى المساهمة في دعم العلاقات المصرية الأفريقية، ورفع وعي الطلائع بالمميزات الثقافية والحضارية لدول أفريقيا والتحديات التي تواجه مجتمعاتهم. • أوليمبياد الطفل المصرى

شارك فى الفعاليات 35 ألف مشارك ومشاركة فى الأدوار التمهيدى والإقليمى والقطاعات فى ألعاب كرة القدم، السلة، الطائرة، تنس الطاولة، الكاراتيه، التايكوندو، الإسكواش، دايثلون، وألعاب القوى، وتنافس فى التصفيات النهائية 1000 مشارك من الطلائع أبناء شعب العروض الرياضية والفن التعبيرى من 24 محافظة.



وتم تدشين أولمبياد للطفل المصرى كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذى يساهم بشكل واضح فى ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات. وتم تدشين أولمبياد للطفل المصرى كمحاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والذى يساهم بشكل واضح فى ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات. • حملة" أحلم ببكرة" ترسيخ مفهوم وثقافة روح الإنتماء والمسئولية لدي الجيل الجديد

تدور فعاليات حملة" إحلم ببكرة" حول عدد من ورش العمل الفنية والنفسية التي تهدف إلى ترسيخ مفهوم وثقافة روح الانتماء والمسئولية لدي الجيل الجديد. • فعاليات برنامج "تواصل" لطلائع المرحلة السنية من 10 حتى 17 سنة بمحافظتي القاهرة والجيزة

تضمن البرنامج تنفيذ ورش عمل تفاعلية مكثفة للطلائع المشاركين تستهدف تعزيز التواصل مع الذات وتفريغ الطاقات السلبية ورفع مستوي الطاقة الإيجابية، بالإضافة إلى أنشطة تهدف إلى إعادة برمجة العقل للتخلص من المشكلات والمعتقدات السلبية حيث يقوم الطليع من خلالها بالتعرف على كيفية الانصات وتقدير آراء الآخرين وطرق التحكم في الغضب والتواصل مع الآخر وعدم اللجوء الى العنف.



كما تقدم ورش العمل التفاعلية مساعدة الطليع على إدارة الذات والتخلص من السلوكيات الانفعالية التي قد تشكل خطر على أنفسهم وعلى المجتمع، ويقوم بإدارة الورش نخبة من الأساتذة المتخصصين بكل من اكاديمية الفنون وكلية رياض اطفال وخبراء التعبير الدرامي. كما تقدم ورش العمل التفاعلية مساعدة الطليع على إدارة الذات والتخلص من السلوكيات الانفعالية التي قد تشكل خطر على أنفسهم وعلى المجتمع، ويقوم بإدارة الورش نخبة من الأساتذة المتخصصين بكل من اكاديمية الفنون وكلية رياض اطفال وخبراء التعبير الدرامي. الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب:

• معرض لمنتجات المرأة الحرفية واليدوية

تضمن المعرض العديد من المنتجات اليدوية الممثلة في "الكروشيه، المفروشات، منتجات نحاس، زجاج، اكسسوارات" وجاء هذا المعرض في اطار سياسة الوزارة نحو تفعيل دور المرأة من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأسعار مخفضة ولتشجيع المرأة علي العمل الحر. • فعاليات برنامج دعم المبادرات الشبابية تحت شعار" ايدك معانا"

جاء البرنامج في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتبني افكار الشباب، ودعمها، ووضعها فى حيز التنفيذ وإعداد كوادر من الشباب، وبرنامج "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية تدريبيًا وتمويليًا. • فعاليات الملتقي العربي والأفريقي للشباب المتطوعين ورواد الأعمال

أفتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الملتقي العربي والإفريقي للشباب المتطوعين ورواد الأعمال.



وكانت الدول المشاركة في الملتقي من زامبيا، موريتانيا، جنوب السودان، مالاوي، السودان،أوغندا، جيبوتي، نيجيريا، الجابون، غانا، بنين، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، المملكة العربية وكانت الدول المشاركة في الملتقي من زامبيا، موريتانيا، جنوب السودان، مالاوي، السودان،أوغندا، جيبوتي، نيجيريا، الجابون، غانا، بنين، الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية اليمنية، المملكة العربية السعودية ، لبنان، الجزائر، سلطنة عمان، فلسطين، جزر القمر، المملكة الأردنية الهاشمية، العراق، الصومال بالإضافة إلى مصر. • فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اسماء الشباب الفائز بمسابقة "مفتاح مشروعك"

كانت فعاليات المؤتمر الصحفي لتمويل أفضل 81 مشروع من كافة محافظات الجمهورية بإجمالي 3 مشروعات فائزة من كل محافظة ليحصل كل فائز على 100 الف جنيها بإجمالي 8 مليون جنيها مقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.