أخبار مصر | عبدالهادي القصبي: رؤساء الأحزاب على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالهادي القصبي: رؤساء الأحزاب على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن جلسات الحوار الوطنى للأحزاب الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمثابة لقاء مثمر لتقارب الرؤى السياسية في بناء الوطن.

وأضاف القصبي، أن جميع رؤساء الأحزاب على قلب رجل واحد من أجل مصلحة الوطن، وقد يختلف البعض ولكن لا يجوز أن يختلف أحد على الوطن، وكافة وسائل الإعلام تتقبل الكلمات على الهواء مباشرة ونطالب بمزيد من هذا الأمر، ولكن لا نريد أن نصدر صورة قد تؤثر على مستقبل مصر.

وتابع:"لابد أن نحفظ لكل سلطة على مقوماتها حتى نحافظ على الدولة، والمناخ السياسى، وهناك فروق بين المناخ السياسى والضوابط الأمنية العالم يموج بالأحداث ومصر تواجه العديد من الأحداث وهذا لا يمنع أن نحافظ فى المقام الأول على الأمن القومى المصرى.

وأشار القصبى، خلال كلمته اليوم بالجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب، إلى أن كل مرحلة لها ظروفها وآن الأوان أن يكون لدينا اعتزاز بالدولة المصرية، وأكد أن كل القيادات مصممة على استكمال الاستحقاقات اتمنى كل التوفيق.

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وتم توجيه الدعوة إلى أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر"، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.

