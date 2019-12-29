أخبار مصر | التجمع: مصر تحارب من أجل الحفاظ على حقوقها المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التجمع: مصر تحارب من أجل الحفاظ على حقوقها المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع لشئون التثقيف، مشاركة كافة القوى السياسية في الحوار الوطني للأحزاب والذي ينظمه حزب مستقبل وطن بشأن قوانين الانتخابات، وندعوا باقي القوى السياسية للمشاركة فيه.

وأضاف عبدالناصر، أن الدولة المصرية تحارب من أجل الحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، والحفاظ علي حدودها الغربية، وعلينا أن ندعم الدولة في حروبها التي تخوضها.

وشدد الأمين العام المساعد، علي ضرورة الوفاء بالانتخابات الثلاثة " المحليات والبرلمان والشيوخ" وفق اجنده زمنيه محددة، مشيرا، أن حزب التجمع دعا ويتمسك بإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة لتمثيل كافة أطراف المجتمع داخل المجالس النيابية، وللوصل إلي ذلك لابد لتعديل بعض مواد الدستور وهذا امر صعب في الوقت الراهن خاصة وأننا أجرينا تعديلات دستورية منذ شهور، ومع ذلك نؤكد علي ضرورة الوفاء بالاستحقاقات الانتخابية مع وجود اجنده زمنية محدده، وسوف نشترك فيها حتي وان كنا رافضين اسلوب إجرائها.

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وتم توجيه الدعوة إلى أحزاب " المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر " وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.

