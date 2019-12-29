أخبار مصر | المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، إن الحفاظ على حقوق المهندسين وحمايتهم هو أحد أهم الأدوار الرئيسية التي تقوم بها النقابة وهو حق أصيل لهم لا يمكن أن نتواني عنه مطلقا، مشيرا إلي أن الحادث الأليم الذي أنهي حياة المهندس الشاب سيد سعيد بأحد مصانع الأسمدة المختلطة بالسخنة أوائل ديسمبر الجاري.

وشدد ضاحي علي أن النقابة ستدافع بكل قواتها عن أبنائها وحقوقهم خاصة أن بعض المصانع لاتقوم بإبرام عقود تضمن حق المهندس "فالعقد شريعة المتعاقدين" وهذا ما حدث للمهندس شهيد لقمة العيش.

من جانبه قدم المهندس حسن عبدالعليم رئيس النقابة الفرعية بالسويس، تقرير شامل عرضه علي المجلس الأعلي للنقابة تضمن التقرير تحرك النقابة الفرعية بالسويس لمتابعة الموقف فور وقوع الحادث والتواصل مع مدير أمن السويس والتواصل مع كل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة عتاقه.

Advertisements

وأضاف أن لجنة مشكلة من النقابة العامة ونقابة السويس قد قامت بزيارة المصنع للوقوف علي الأسباب التي أدت للحادث، مشيرا إلي أن الحالة التي وجد عليها المصنع صعبة للغاية وتفتقد الحد الأدني من معايير السلامة والصحة المهنية، هذا بخلاف أن المصنع قديم وحالته سيئة.

ولفت عبدالعليم إلى أن النقابة تضامنت مع أسرة المهندس،المتوفي لأخذ كل حقوقه القانونية من المصنع، مضيفا أن إدارة المصنع قامت بالفصل التعسفي لزملاء المهندس الشهيد الذين دافعوا عن حقه كعقاب لهم مستنده في قرار فصلهم الي أنهم يعملون بالمصنع "بدون عقود".