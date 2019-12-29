أخبار مصر | المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المهندسين تقرر صرف معاش لأسرة شهيد لقمة العيش بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشدد ضاحي علي أن النقابة ستدافع بكل قواتها عن أبنائها وحقوقهم خاصة أن بعض المصانع لاتقوم بإبرام عقود تضمن حق المهندس "فالعقد شريعة المتعاقدين" وهذا ما حدث للمهندس شهيد لقمة العيش.
من جانبه قدم المهندس حسن عبدالعليم رئيس النقابة الفرعية بالسويس، تقرير شامل عرضه علي المجلس الأعلي للنقابة تضمن التقرير تحرك النقابة الفرعية بالسويس لمتابعة الموقف فور وقوع الحادث والتواصل مع مدير أمن السويس والتواصل مع كل الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بقسم شرطة عتاقه.
وأضاف أن لجنة مشكلة من النقابة العامة ونقابة السويس قد قامت بزيارة المصنع للوقوف علي الأسباب التي أدت للحادث، مشيرا إلي أن الحالة التي وجد عليها المصنع صعبة للغاية وتفتقد الحد الأدني من معايير السلامة والصحة المهنية، هذا بخلاف أن المصنع قديم وحالته سيئة.
ولفت عبدالعليم إلى أن النقابة تضامنت مع أسرة المهندس،المتوفي لأخذ كل حقوقه القانونية من المصنع، مضيفا أن إدارة المصنع قامت بالفصل التعسفي لزملاء المهندس الشهيد الذين دافعوا عن حقه كعقاب لهم مستنده في قرار فصلهم الي أنهم يعملون بالمصنع "بدون عقود".
علي ضوء ما جاء بالتقرير اتخذ المجلس الأعلي للنقابة عدة قرارات منها صرف معاش المهندس المتوفي لأسرته علي الفور وكذلك صرف مبلغ مالي من النقابة وعمل الرعاية الصحية لأسرته علي نفقة النقابة.
وانعقد المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، والمهندس أحمد عثمان وكيل النقابة، والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد والمهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد وأعضاء المجلس الأعلي للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية.