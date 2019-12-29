أخبار مصر | عميد "تربية نوعية القاهرة": أكثر نجاحاتي هو حب الطلاب.. وهذه رسالتي لمن يخلفني العمادة (حوار)

ماذا عن البنية التحتية للكلية؟ وأعمال التطوير أو التوسع في القاعات؟

البنية للكلية صغيرة؛ نظرًا أن مساحة الكلية قليلة، وعدد الطلاب داخل الكلية لا يتجاوز ألف طالب، وخلال فترة عمادتي من عام 2013 حتى عام 2014 تم بناء دور للكنترولات، لأن جودة الكنترولات داخل الكلية يجب أن تكون منفصلة عن التدريس.



وخلال فترة عمادتي تم تركيب أسانسير في أحد المباني، وخصصت حجرة مستقلة لوحدة الجودة، واستغليت أحد الأسطح من مباني الكلية، وخصصتها لهيئة بناء الجودة داخل الكلية.

كم متوسط عدد الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) التي تناقش سنويًا بكل قسم؟

متوسط عدد الرسائل من 30 لــ60 رسالة سنويًا بالأقسام المختلفة.



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هل هناك سياسة منهجية لتنفيذ نتائج وتوصيات هذه البحوث العلمية؟

سياسة الكلية تقوم بتوجيه الطلاب في الماجستير والدكتوراه، ويتم توجيهم بقراءة الرسائل السابقة لاستنتاج رسائل بحثية جديدة.



لماذا لا تنظم الجامعة معارضًا فنية لطلاب قسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلي؟

الجامعة تنظم معارض فنيًا لكلية التربية النوعية، عن طريق رعاية شباب الجامعة، من خلال المسابقات الفنية التي يتم تنظيمها خلال السنة، ويتم تنظيم معارض فنيًا، ومسابقات على مستوى الجامعة بالكامل، وهناك معارض فنية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والجامعة تدعمهم بشكل مستمر، وهي مخصصة لصم ولضعاف السمع، كما يتم تخصيص معارض بالكلية أو بالجامعة.

