أخبار مصر | عميد "تربية نوعية القاهرة": أكثر نجاحاتي هو حب الطلاب.. وهذه رسالتي لمن يخلفني العمادة (حوار)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عميد "تربية نوعية القاهرة": أكثر نجاحاتي هو حب الطلاب.. وهذه رسالتي لمن يخلفني العمادة (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صدر قرار تعيينه في 2013 عميدًا لكلية الترببية النوعية بجامعة القاهرة، والذي أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير أقسام الكلية، وعقد البرامج والتدريبات المشتركة، لتطوير مستوى الطلاب، خاصة في الأقسام الفنية.
التقت "الخليج 365" الدكتور مخلص محمود عبدالحميد، عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، والذي يتولى مهام منصبه منذ 7 سنوات، للحديث عن أبرز الفرص التدريبية، ورسالته مع العاملين والأساتذة والطلاب، وما يتعلق بالبحوث العلمية.
وإلى نص الحوار
هل تقدم الكلية فرصًا تدريبية لطلابها؟
نعم تقدم الكلية فرصًا تدريبية لطلابها في برنامج البكالوريوس بالفرقة الثالثة والرابعة، وأيضًا تساعدهم الكلية على المشاركة في تدريبات، بالتنسيق مع بعض المدراس المحيطة بمنطقة الجيزة والقاهرة في محيط الكلية من أجل تعلمهم المهارات واكتسابهم الأنشطة في وقت الدراسة.
ما هي البروتوكولات التي وقعتها الجامعة منذ توليكم المنصب؟
تم توقيع بروتوكول مع كلية التربية بالتعليم الأساسي بدولة الكويت، وذلك في فترة العمادة الأولى من عام 2015 حتي عام 2016.
ما استراتيجية الكلية ورؤيتكم لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين بمختلف تخصصاتها؟
نساعد الطالب على أن يتخرج من الكلية حاصلًا على لقب مدرس من كلية التربية النوعية، والكلية تساعد على تأهيل تخرج دفعات من الطلاب لتدريس طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، فرص العمل تأتي من خلال النتائج بأن الطلبة الخريجين بيتم تعينهم بالمدارس المحيطة بالكلية؛ نظرًا أن تلك المدارس تشهد عجز مستمر من المدرسين بالتربية الموسيقية والفنية.
ماذا عن البنية التحتية للكلية؟ وأعمال التطوير أو التوسع في القاعات؟
البنية للكلية صغيرة؛ نظرًا أن مساحة الكلية قليلة، وعدد الطلاب داخل الكلية لا يتجاوز ألف طالب، وخلال فترة عمادتي من عام 2013 حتى عام 2014 تم بناء دور للكنترولات، لأن جودة الكنترولات داخل الكلية يجب أن تكون منفصلة عن التدريس.
وخلال فترة عمادتي تم تركيب أسانسير في أحد المباني، وخصصت حجرة مستقلة لوحدة الجودة، واستغليت أحد الأسطح من مباني الكلية، وخصصتها لهيئة بناء الجودة داخل الكلية.
كم متوسط عدد الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه) التي تناقش سنويًا بكل قسم؟
متوسط عدد الرسائل من 30 لــ60 رسالة سنويًا بالأقسام المختلفة.
هل هناك سياسة منهجية لتنفيذ نتائج وتوصيات هذه البحوث العلمية؟
سياسة الكلية تقوم بتوجيه الطلاب في الماجستير والدكتوراه، ويتم توجيهم بقراءة الرسائل السابقة لاستنتاج رسائل بحثية جديدة.
لماذا لا تنظم الجامعة معارضًا فنية لطلاب قسم التربية الفنية والاقتصاد المنزلي؟
الجامعة تنظم معارض فنيًا لكلية التربية النوعية، عن طريق رعاية شباب الجامعة، من خلال المسابقات الفنية التي يتم تنظيمها خلال السنة، ويتم تنظيم معارض فنيًا، ومسابقات على مستوى الجامعة بالكامل، وهناك معارض فنية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، والجامعة تدعمهم بشكل مستمر، وهي مخصصة لصم ولضعاف السمع، كما يتم تخصيص معارض بالكلية أو بالجامعة.
هل هناك شروط وضوابط جديدة للقبول ببرامج الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا؟
تم تفعيل شروط للقبول ببرامج الماجستير، وتم فتح من عامين برنامج الإعلام التربوي للطلاب التقدير وسنة التخرج، ويكون خريج تربية نوعية من أجل الالتحاق ببرنامج الماجستير، كما يوجد دراسات عليا بنظام الساعات المعتمدة.
إلى أي مدى وصلت الكلية لبرنامج الاعتماد والجودة؟
لم يحالفنا الحظ بالقبول بالاعتماد والجودة، نظرًا لوجود بعض القصور داخل الكلية، وجاري الآن محاولة الالتحاق مرة أخري من أجل اعتمادنا.
هل يتم التعاون مع الأقسام الموازية للكلية بالكليات الأخرى مثل كلية الإعلام أو التربية الفنية؟
نتعاون مع كلية الإعلام والتربية الفنية، من خلال الندوات والمؤتمرات الخاصة بهم والمعارض الخاصة بهم.
ما هي الأقسام التي تنفرد بها الجامعات المصرية بكلية التربية النوعية؟
كلية التربية النوعية تنفرد كل جامعة بكلية خاصة لتربية نوعية، مثل تربية نوعية جامعة القاهرة، وتربية نوعية عين شمس وإلخ.
لماذا لم تتقدم من جديد لشغل منصب عميد الكلية لفترة تالية؟
توليت رئاسة العمادة لمدة 7 سنوات متواصلين، توليت فيها العمادة لمرتين متتالين.
ما هي رسالتك لعميد الكلية الجديد بعد اختياره؟
عليك أن تتقرب للعاملين والطلاب داخل الكلية، والحب عامل أساسي لتقدم الكلية.
ما هي أكثر الملفات التي توصي العميد الجديد العمل عليها والاهتمام بها؟
يجب أن يرتكز على الجودة والاعتماد، من أجل اعتماد الكلية فهذا الملف.
ما هو أبرز ملف تراه نجاحًا لكم في نهاية دورتك؟
أهم ملف ناجح تقدمت به هو المحبة والتقدير بين الموظفين والعاملين بالكلية.