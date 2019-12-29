أخبار مصر | نائب رئيس "المؤتمر" يكشف دور الحزب في الحوار السياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس "المؤتمر" يكشف دور الحزب في الحوار السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن الحزب يتحرك ويشارك في الحوارات السياسية انطلاقًا من أن الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة القضايا السياسية بشكل سريع، شريطة أن يكون الحوار جاد.

وأضاف مقلد، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطني للأحزاب السياسية التي يرعاها حزب مستقبل وطن، وبمشارك أحزاب "المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر" وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية، أن «المؤتمر» له وجهه نظر سبق وأن ابديناها في تعديلات الدستور وهي ان الدولة فقدت زاوية هامة وهو مجلس الشيوخ عندما تم الغاءه، ونري من الضرورى وجوده وهو ما دعمناه في التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن المؤتمر يريد أن تجري الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردي والقائمة المغلقه بما يحقق وجود التمييز الإيجابي الذي نص عليه الدستور، مشددا علي ضرورة وضع نظام انتخابي قادر علي جلب الكفاءات خاصة في مجلس الشيوخ.

ونوه مقلد، قائلا: يجب ألا نسمح أن تكون منصاتنا السياسة ان تتدخل في اعمل السلطة القضائية، فلا يجب ان نقتحم استقلال القضاء أو نضغط عليه لاسيما وأن القاضي مستقل في قراره وعقيدته، وتابع أثمن حالة الحوار ونحن منفتحون علي الحوار بكل جدية ونتمني الوصول إلي حالة من التوافق في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

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وتم توجيه الدعوة الي أحزاب " المحافظين،و الإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر " وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.

