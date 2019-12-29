أخبار مصر | المصري الديمقراطي يطالب بالإفراج عن المحتجزين في قضايا الرأي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري الديمقراطي يطالب بالإفراج عن المحتجزين في قضايا الرأي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد فريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إنه قبل أن نعقد جلسات حوار مجتمعى للأحزاب لأبد من الإفراج عن الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

وأضاف زهران، خلال جلسات الحوار المجتمعي الذي ينظمه حزب مستقبل وطن، أنه لا يوجد تكافؤ فرص بين جميع الأحزاب فى الظهور فى وسائل الإعلام.

وعلق رئيس حزب مستقبل وطن، قائلا:" أحيانا تكون الكلمة أخطر من السلاح، والجميع يعلم خطر الكلمة، وحزب مستقبل وطن حزب سياسى مثل باقى الأحزاب، ولا نمثل الحكومة ولكننا حزب سياسى مثل باقى الأحزاب.

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وتم توجيه الدعوة الي أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، الشعب الجمهوري، الوفد، التجمع، المؤتمر" وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عصام هلال أمين تنظيم الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، محمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، أحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، عادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، الدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.

