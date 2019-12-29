أخبار مصر | الإمام الأكبر أحمد الطيب يعزي ضحايا بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر أحمد الطيب يعزي ضحايا بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وقال الإمام الأكبر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي اهتزت له المشاعر والقلوب. وقال الإمام الأكبر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي اهتزت له المشاعر والقلوب. وأضاف: أدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

نشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقعي تويتر وفيسبوك تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، تقدم فيها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي راح ضحيته ما يزيد على 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين.