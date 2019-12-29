أخبار مصر | حملة "جنة": المقارنة بين الأبناء تزيد مشاعر الغيرة والحقد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "جنة": المقارنة بين الأبناء تزيد مشاعر الغيرة والحقد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف رسالة جديدة لحملة "جنة" - التي تهدف لمناهضة العنف ضد الأطفال- تتناول خطورة المقارنة بين الأطفال على نفسيتهم.



قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو الحملة " إنَّ كثيرًا من الآباء يقارنون بين أبنائهم، بعضهم البعض، أو بين آخرين بغرض تحفيزهم للنجاح والتفوق، مبينًا أنَّ هذه المقارنات تزيد من الغيرة والحقد لأن ذلك يشعر الطفل أن هناك من هو أفضل منه، وأن هناك من يحظى بحب والديه أكثر منه، وبدل أن تحفز المقارنات الأطفال للتأسي بالشخص الذي يقارنون به يشعل ذلك مشاعر الغضب والحقد عندهم تجاه هذا الشخص.



وأوضح الدكتور المهدي خلال الفيديو الذي نشرته الحملة على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك أنَّ هذه المقارنات ظالمة لأنها تحصر النجاح أو التفوق في نمط واحد من أنواع الذكاء بينما الذكاءات متعددة، وكل طفل يتميز عن غيره بأحد هذه الأنواع وبالتالي لا يمكن مقارنته بغيره.