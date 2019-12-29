أخبار مصر | أشرف صبحي يلتقي شباب محافظة الوادي الجديد في حوار مفتوح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي يلتقي شباب محافظة الوادي الجديد في حوار مفتوح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد بمجموعة من شباب محافظة الوادى الجديد لمناقشة مجموعة من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة، وأبرز البرامج والمشروعات المقرر تنفيذها الفترة القادمة، والتعرف على رؤى الشباب وتطلعاتهم حول مختلف القضايا، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الحوارية التي يحرص وزير الشباب والرياضة على عقدها مع شباب مصر في جميع محافظات الجمهورية عند زياراته الميدانية لها.

وشهد اللقاء الحديث حول دور وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز الشباب والأندية بالوادي الجديد، والبرامج والمشروعات المنفذة لأبناء الوادي على مدار العام، وكذا الفرص المتاحة أمامهم للمشاركة في البرنامج القومي للوزارة "رحلات اعرف بلدك" لزيارة مختلف المحافظات.

وتطرق الحديث حول عدد من المحاور المتعلقة برؤية الوزارة واستراتيجيتها فيما يخص تنمية مهارات وقدرات الشباب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على ريادة الأعمال والإقبال على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن نهج الوزارة للكشف عن الموهوبين والمبدعين من النشء والشباب.

وفى معرض حديثه، عرض وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة لتبني المبادرات الشبابية البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع وتنميتها في شتى المجالات، والعمل على تنفيذ برامج ومشروعات دورية قائمة بالأساس وفق متطلبات الشباب واحتياجاتهم، داعيًا الشباب للإقبال على ممارسة الأنشطة داخل مراكز الشباب والاستفادة من خدماتها في ضوء قيام الوزارة بتطوير تلك المراكز على صعيد المستوى الإنشائي، وكذا تطوير الفكر الإداري بها.

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ولفت إلى مسابقة إبداع مراكز الشباب التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة والتي تستهدف الكشف عن المواهب الشابة، وتسليط الضوء على إبداعاتهم الفنية والأدبية والثقافية، وذلك في إطار برامج الكشف عن المواهب التي تنفذها الوزارة.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على تطور البنية الإنشائية الشبابية والرياضية بمحافظة الوادي الجديد والتي ستقدم مزيدًا من الفرص أمام أبناء المحافظة لممارسة مختلف الأنشطة بها، مشيرًا إلى التنسيق الدورى مع محافظة الوادى الجديد لرصد كل المطالب الخاصة بتطوير مراكز الشباب والأندية بها والعمل على دراستها وتنفيذ ما هو مطلوب منها على أرض الواقع.

حضر اللقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ونواب البرلمان عن الوادي الجديد، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.