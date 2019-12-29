أخبار مصر | الغد: لا نختلف على استراتيجية التكاتف بين الأحزاب لبناء مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغد: لا نختلف على استراتيجية التكاتف بين الأحزاب لبناء مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، إننا لا نختلف على إستراتيجة التكاتف والاصطفاف بين القوى السياسية لبناء مصر الحديثة.

وأضاف موسى، أن تواجد المعارضة البناءة تقوم على أساس طرح المشكلة باليات الحل وليس طرح العقبات والأزمات للرأي العام فقط، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ليس مطالب بالتدخل في كافة الأمور السياسية لأن هناك أحزاب سواء كانت مؤيدة أو معارضة عليها التفاعل مع الشارع المصري والرأي العام بالرد، موضحا أن المصريين الأحرار الشرفاء لا يختلفون على حب الوطن.

وتم توجيه الدعوة الي أحزاب "المحافظين، الإصلاح والتنمية، العدل، المصري الديمقراطي، الغد، والشعب الجمهوري، الوفد ، التجمع، المؤتمر" وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

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ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي الأمين العام لحزب مستقبل وطن، عصام هلال أمين تنظيم الحزب، الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب ورئيس ائتلاف دعم مصر.

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، محمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، محمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، أحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، عادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، الدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.