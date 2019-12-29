أخبار مصر | بالنيابة عن "أبوشقة".. "بدراوي" يشارك في ثالث جلسات حوار مستقبل وطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالنيابة عن "أبوشقة".. "بدراوي" يشارك في ثالث جلسات حوار مستقبل وطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، بثالث جلسات الحوار المجتمعي لحزب مستقبل وطن، اليوم، وذلك نيابة عن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس؛ وذلك لتعرضه لوعكة صحية.

وقال "بدراوي"، إن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت الموافقة على حضور هذا الاجتماع لتفعيل الماده الخامسة من الدستور، ورأي الوفد أنه لابد لوجود أحزاب سياسية قوية علي الساحه وأن يتم تفعيل المادة الخامسة من الدستور.

وتابع سكرتير عام الحزب،: لذا رأينا أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار والذي نسعى من خلاله إلي تحقيق مصلحة الوطن وتفعيل مواد الدستور.

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