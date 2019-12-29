أخبار مصر | بالنيابة عن "أبوشقة".. "بدراوي" يشارك في ثالث جلسات حوار مستقبل وطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالنيابة عن "أبوشقة".. "بدراوي" يشارك في ثالث جلسات حوار مستقبل وطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شارك النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، بثالث جلسات الحوار المجتمعي لحزب مستقبل وطن، اليوم، وذلك نيابة عن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس؛ وذلك لتعرضه لوعكة صحية.
وقال "بدراوي"، إن الهيئة العليا لحزب الوفد قررت الموافقة على حضور هذا الاجتماع لتفعيل الماده الخامسة من الدستور، ورأي الوفد أنه لابد لوجود أحزاب سياسية قوية علي الساحه وأن يتم تفعيل المادة الخامسة من الدستور.
وتابع سكرتير عام الحزب،: لذا رأينا أنه لابد من المشاركة في هذا الحوار والذي نسعى من خلاله إلي تحقيق مصلحة الوطن وتفعيل مواد الدستور.
وتم توجيه الدعوة الي أحزاب المحافظين، والإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد، والتجمع، والمؤتمر، وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.
ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، وعصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.
كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.