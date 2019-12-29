مصر | المعاينة الأولية تكشف عن سر نشوب حريق بشقة سكنية في فيصل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المعاينة الأولية تكشف عن سر نشوب حريق بشقة سكنية في فيصل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، أن ماس كهربائي السبب في اندلاع النيران بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وتبين أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي خسائر بشرية.

كانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بشقة سكنية بمنطقة فيصل، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة سكنية بمنطقة فيصل، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، وتمكنت القوات من محاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية.

وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة بالواقعة لتولي النيابة العامة التحقيقات.