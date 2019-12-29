مصر | قيدوها وكتموا أنفاسها.. تفاصيل مقتل مُسنة داخل مسكنها ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيدوها وكتموا أنفاسها.. تفاصيل مقتل مُسنة داخل مسكنها ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة مسنة في عقدها السادس من العمر، مقتوله على يد مبيض محاره وزوجته بمنطقة بولاق الدكرور، لاحتياجهما لأموال للسفر إلى إحدي الدول العربية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مبيض محارة 35 سنة، وزوجته 32 سنة، قاما بقتل عجوز 66 عامًا، وتربطهما صلة قرابة، وذلك لاحتياجهما لأموال تصل لمبلغ 10 آلاف جنيه، لتقديم السفر لإحدى الدول العربية، فاستغلا فرصة اقامتها بمفردها وتمتلك مبالغ مالية، وتوجهوا لشقتها بحجة زيارتها، وبحوزتهما عبوة عصير وضعا فيها أقراص "منوم"، وقيداها بالحبال وكتما أنفاسها حتى فارقت الحياة.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات والمعاينة، تبين أن الضحية مسنة تقيم بمفردها، تعرضت للخنق، وأن عاملا يرتبط بعلاقة قرابة بها، وزوجته وراء ارتكاب الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وذكر المتهم أنه كان بحاجة إلى مبلغ مالى للسفر إلى إحدى الدول العربية، للعمل بها، وأنه قرر قتل المجنى عليها، لعلمه أنها تقيم بمفردها، وتمتلك مبلغ مالى وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.