مصر | ضبط المتهمين بالاعتداء على مشجعي النادي المصري في دمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط المتهمين بالاعتداء على مشجعي النادي المصري في دمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط وتحديد مرتكبي الاشتباكات، التي تعرض لها مشجعو المصري البورسعيدي أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط خلال رحلتهم إلى الإسكندرية.
وكان تعرض مشجعو المصري البورسعيدي، لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط، خلال رحلتهم إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقها في مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ودخل عدد من الجماهير في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة، وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.
وكان تعرض مشجعو المصري البورسعيدي، لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط، خلال رحلتهم إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقها في مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
ودخل عدد من الجماهير في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة، وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.