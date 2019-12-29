مصر | ضبط المتهمين بالاعتداء على مشجعي النادي المصري في دمياط

وكان تعرض مشجعو المصري البورسعيدي، لاشتباكات أثناء تواجدهم بإحدى الاستراحات بمدينة دمياط، خلال رحلتهم إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقها في مواجهة بيراميدز، المقرر لها اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمرحلة دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ودخل عدد من الجماهير في مناقشة حادة مع أحد الأشخاص في مدينة دمياط داخل الاستراحة، وتطورت إلى مشادات ثم اشتباكات.

