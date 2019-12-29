مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يهنئ السيسي.. وتفاصيل مصرع مينا رضا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يهنئ السيسي.. وتفاصيل مصرع مينا رضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الجديد: نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، للتفاصيل اضغط هنا

"الأغبياء الثلاثة".. تفصلهم شركتهم فيسرقون "لاب توب وموبايل وديسك" من داخلها

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 3 أشخاص بحوزتهم متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى الشركات، وللتفاصيل اضغط هنا

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القضاء الإداري يحكم في حل مجلس النواب

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، التي تطالب بحل مجلس النواب، والدعوة لاستفتاء شعبي على حله، للتفاصيل اضغط هنا قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، التي تطالب بحل مجلس النواب، والدعوة لاستفتاء شعبي على حله، للتفاصيل اضغط هنا على طريقة فيلم المتسول.. عاطل يشوه الأطفال لاستغلالهم في التسول بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عنصر إجرامي، لقيامه باستقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول للتفاصيل اضغط هنا