مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يهنئ السيسي.. وتفاصيل مصرع مينا رضا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": وزير الداخلية يهنئ السيسي.. وتفاصيل مصرع مينا رضا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وزير الداخلية يهنئ السيسي بالعام الجديد: نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2020، للتفاصيل اضغط هنا
"الأغبياء الثلاثة".. تفصلهم شركتهم فيسرقون "لاب توب وموبايل وديسك" من داخلها
ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 3 أشخاص بحوزتهم متحصلات واقعة سرقة من داخل إحدى الشركات، وللتفاصيل اضغط هنا
القضاء الإداري يحكم في حل مجلس النواب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، التي تطالب بحل مجلس النواب، والدعوة لاستفتاء شعبي على حله، للتفاصيل اضغط هنا
على طريقة فيلم المتسول.. عاطل يشوه الأطفال لاستغلالهم في التسول بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عنصر إجرامي، لقيامه باستقطاب الأطفال واستغلالهم في أعمال التسول للتفاصيل اضغط هنا
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض وضبط مرتكب واقعة محاولة سرقة حقيبة أحد المواطنين بمحطة مترو أنفاق غمرة، مما أدى إلى اصطدامه بأحد القطارات ووفاته، وللتفاصيل اضغط هنا
"شربها عصير وكتم أنفاسها".. اعترافات المتهمين بقتل عجوز بولاق الدكرور
أدلى المتهمان بقتل سيدة عجوز داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، خلال التحقيقات التي أجريت معهما بارتكاب الجريمة، وقال المتهم الأول إنه كان يرغب في تدبير مبلغ مالي 10 آلاف جنيه لسمسار عقود عمل لتسفيره لدولة الكويت، وللتفاصيل اضغط هنا
تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة جثة طفلة العجوزة
أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين و3 سنوات، التحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لتفريغها والوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، للتوصل لمرتكبي الواقعة، فيما طلبت التحريات، وللتفاصيل اضغط هنا