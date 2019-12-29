شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ ورئيس هيئة الأوقاف يناقشان استغلال أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والمهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية، سبل تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة الاوقاف، والاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة ولاية الأوقاف في إقامة مشروعات النفع العام والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة.

وقال المحافظ إنه سيتم حصر جميع أراضى أملاك الدولة ولاية الأوقاف وتوقيع إحداثياتها من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لاستغلالها في مشروعات النفع العام من خلال البروتوكول المبرم بين محافظة كفرالشيخ وهيئة الأوقاف.

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أضاف المحافظ انه سيتم متابعة أعمال اللجنة العليا لحل جميع المشاكل العالقة بين هيئة الأوقاف والمحافظة، حيث تختص اللجنة بدراسة الأملاك والأراضي المتنازع عليها، والمنعقدة طبقاً للاحتياج.

وأكد المحافظ أهمية التطوير بكافة القطاعات بالمحافظة وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية ووضع الاستثمارات الحقيقية التي تعود بالنفع على المصلحة العامة للمواطنين وتنمية اقتصاد المحافظة، بما يعمل على تقليل البطالة.

وأوضح المحافظ أنه تمت مناقشة موقف عدد من قطع الأراضي منها قطعة أرض على مساحة 1700م في منطقة الـ47، وقطعة أرض تبلغ مساحتها 12 قيراط وتقع على الطريق الدولي، وقطعة أرض بدوران الـ47 تبلغ مساحتها 1100م والمصنفة طبقاً للمخطط بأنها لوحة توزيع كهربائي.

وكلف المحافظ بالمتابعة مع الهيئة والتخطيط العمراني للحد من ظاهرة العشوائيات وتنمية موارد المحافظة والإستغلال الأمثل لأراضي الدولة بما يخدم الصالح العام طبقاً للقانون.