شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: تذليل جميع العقبات لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة والتي يجرى تنفيذها في مرحلتها الأولى بعدد 60 قرية بالمحافظة ضمن 143 قرية مستهدفة على مستوى 6 محافظات بصعيد مصر في المرحلة الأولى للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجاً وتستهدف قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والابنية التعليمية والتضامن الاجتماعي وخفض معدلات الفقر.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، الأحد، في ورشة العمل، التي نظمتها وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية وذلك بمحافظة الاقصر لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية وذلك بحضور كل من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وكل من محافظي الأقصر، وأسوان، وسوهاج ،والمنيا، وقنا وعددا من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة فضلاً عن فرق وحدات إدارة مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظات المستهدفة.

Advertisements

وأشار محافظ أسيوط إلى انه يجرى عقد اجتماعات ولقاءات دورية بمسئولي القطاعات التنفيذية ورؤساء المراكز بالمحافظة لتذليل كافة العقبات أمام تسريع تنفيذ مشروعات المبادرة بالقرى والنجوع المستهدفة بعد دراسة الاحتياجات الفعلية على الطبيعة على أن يتم التنفيذ بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في المبادرة وعددها 6 جمعيات بالإضافة إلى استهداف تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية – خلال كلمته- أنه تم اختيار ١٤٣ قرية لتنفيذ المبادرة بها خلال المرحلة الأولي لافتاً إلى عملية اختيار القرى الأكثر احتياجًا التي ستنفذ بها المبادرة يتم وفقاً لبحوث الدخل والإنفاق التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تصل بها نسبة الفقر إلى حوالي ٧٠٪، مشيرًا إلى أنه سيتابع بصفة شخصية مع القيادات المشرفة على تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات، وسيتم إثابة المتميزين، فضلا عن تحويل مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه إلى محافظات المرحلة الاولي لتبدأ في التنفيذ المشروعات وجاري متابعة تحويل باقي المخصصات المالية.

وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على جدول زمنى محدد لتوقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة الأبنية التعليمية، وزارة الصحة على أن تقوم محافظات المرحلة الأولي بإسناد مشروعات مياه الشرب والطرق والري والكهرباء للجهات المختصة المحلية بشكل عاجل، كما تم التشديد على ضرورة نهو إسناد المشروعات للمقاولين قبل نهاية يناير القادم ٢٠٢٠، مع ضرورة وضع جدول زمنى للتنفيذ للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع.

كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع موقف تنفيذي وتمويلي نهائي للمشروعات، التي سيتم تنفذها من خلال الجمعيات الأهلية.