شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس في حوار مطول مع شريف عامر الأربعاء المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت قناة إم بي سي مصر، عن حوار مطول مع قداسة البابا تواضروس الثاني، أجراه الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر.
ويذاع اللقاء في العاشرة مساء، الأربعاء المقبل.
وتحدث «البابا» خلال الحوار عن عدد من المفلات الهامة كان أبرزها قانون الأحوال الشخصية.
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