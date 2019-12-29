شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس في حوار مطول مع شريف عامر الأربعاء المقبل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة إم بي سي مصر، عن حوار مطول مع قداسة البابا تواضروس الثاني، أجراه الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر.

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ويذاع اللقاء في العاشرة مساء، الأربعاء المقبل.

وتحدث «البابا» خلال الحوار عن عدد من المفلات الهامة كان أبرزها قانون الأحوال الشخصية.