شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يتفقد محطات المياه بشمال الدلتا والان مع تفاصيل الخبر
وشملت الجولة المرور على محطات صرف الطابية القديمة والجديدة ومحطات صرف القلعة الجديدة والقديمة ومحطات صرف تروجا وشرشرا في ظل حالة عدم استقرار الاجواء وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة على انحاء البلاد وتأكيدا على جاهزية المحطات ووحدات الطوارئ للعمل وقت الازمات حيث تم الوقوف على الحالة الفنية للمحطات ومناسيب المص والطرد والتاكيد على انتظام العمل والورادي اثناء العطلات الرسمية وذلك ضمن الاستعدادات الجارية في موسم الامطار والسيول وبتواجد المهندسين .
وأشارت المصلحة لحدوث عطل مفاجئ بالكابل الرئيسي المغذي الخاص بالمحطة رقم 4 البستان حيث توجه علي الفور طاقم مهندسي المعمل الهندسي بجنوب غرب الدلتا إلى الموقع فور حدوث العطل وجاري العمل بإصلاح عطل بالكابل الرئيسي المغذي 11 ك ف محول 66 قطر 400 مم الخاص بالمحطة رقم 4 البستان وذلك بعمل النهايات اللازمه للكابل وقياس الكابل والمحول والمقاومة الخاصة بالأرضى
وقالت المصلحة أنه تم استكمال أعمال التأهيل بمحطه ساقولا 4 الجديده حيث تم تركيب فيدر 2000 امبير وتشغيل 3 وحدات وتجهيز لوحتين لخلايا الجهد للمتوسط لمحطتي 4 و6 الجديده وسوف يتم تركيبها تباعا بمعرفة مهندسى المعامل الهندسية بالمنيا والعاملين بالمحطة، كما تم الانتهاء من اعمال سورمحطة صرف قشيشه بالإدارة العامة لمحطات الجيزة وتركيب البوابه الحديديه.
يذكر أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء نفذت مشروعات خلال 2019 ، بنحو 1.197 مليار جنيه، والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات ، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات و أسهمت تلك المشروعات في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات ، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة .
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