شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: استيراد الأتوبيس السياحى سيحسن الخدمة فى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام الشاعر، رئيس الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن هناك لائحة لمواجهة حرق الأسعار بشركات السياحة، للالتزام بها، سيتم اتخاذ إجراءات ضد غير الملتزم بها، كما سيتم العمل على بيع رحلات الأقصر وأسوان لشركات السياحة فقط، مشيرا إلى أن هناك جزاءات تمت لحرق الأسعار منها إيقاف التعامل مع الغرفة لـ 6 اشهر، وحال تكرار سيتم الغاء الترخيص بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الوزارة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد حرق الأسعار من خلال مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والسعر المدفوع من السائح، مضيفا أنه تم إيقاف 4 شركات سياحة لمدة 6 شهور لبيعهم رحلات بدون تصاريح، وخاصة ان ذلك يهدد السياحة، وتم تطبيق ذلك فى الغردقة وأسوان وشرم الشيخ.

وأضاف الشاعر، خلال المؤتمر المنعقد الأن بأحد فنادق القاهرة، انه تم العمل على محورين لتحسين الاستثمار فى الاتوبيس السياحى، وأولها فتح استيراد الاتوبيس من الخارج، وسيتم فحص الاتوبيس قبل دخوله مصر، و الأمر الثانى وضعنا حد أدنى للأسعار فى النقل السياحى، ووصلنا إلى أسعار معقولة وهناك جزاءات لمن يخالف.

وأعلن الشاعر أن الغرفة ستأخذ جناح فى المعرض السياحى فى برلين ITB لتسهيل العمل لشركات السياحة الصغيرة فى الخارج وتدعيمهم بالتنسيق مع الغرفة، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع مصلحة الضرايب لحل جميع المشاكل الضريبية والأمور التى بها لبس.

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وقال رئيس غرفة السياحة، أن الغرفة تدرس مع الوزارة وضع رؤية لحل مشاكل تشغيل الفنادق وبناء الفنادق الجديدة وتشغيلها، فقائلا: فى التسعنيات كان ترخيص بناء فندق ينتهى فى ساعة الأن أصبح الوقت 3 سنين.

وبدوره قال نادر عياد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، أن تفعيل استيراد الاتوبيس السياحى من الخارج ينعكس بشكل ايجابى على الخدمة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت تستخدم الاتوبيس موديل 2005، والعالم يعمل بها لمدة 7 سنوات، مضيفا: من 2015 لبداية العام الجارى شركات السياحة استوردت 345 اتوبيس فقط ، وفى 2019 فقط استوردت نفس الشركات 373 اتوبيس، بعد تفعيل القانون، ولسة محتاجين على الأقل 4 ألاف اتوبيس موديل من 2014 حتى 2020