غرفة السياحة: استيراد الأتوبيس السياحى سيحسن الخدمة فى الشركات

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وأضاف الشاعر، خلال المؤتمر المنعقد الأن بأحد فنادق القاهرة، انه تم العمل على محورين لتحسين الاستثمار فى الاتوبيس السياحى، وأولها فتح استيراد الاتوبيس من الخارج، وسيتم فحص الاتوبيس قبل دخوله مصر، و الأمر الثانى وضعنا حد أدنى للأسعار فى النقل السياحى، ووصلنا إلى أسعار معقولة وهناك جزاءات لمن يخالف.
وأعلن الشاعر أن الغرفة ستأخذ جناح فى المعرض السياحى فى برلين ITB لتسهيل العمل لشركات السياحة الصغيرة فى الخارج وتدعيمهم بالتنسيق مع الغرفة، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع مصلحة الضرايب لحل جميع المشاكل الضريبية والأمور التى بها لبس.
وقال رئيس غرفة السياحة، أن الغرفة تدرس مع الوزارة وضع رؤية لحل مشاكل تشغيل الفنادق وبناء الفنادق الجديدة وتشغيلها، فقائلا: فى التسعنيات كان ترخيص بناء فندق ينتهى فى ساعة الأن أصبح الوقت 3 سنين.
وبدوره قال نادر عياد عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية، أن تفعيل استيراد الاتوبيس السياحى من الخارج ينعكس بشكل ايجابى على الخدمة، مشيرا إلى أن مصر ما زالت تستخدم الاتوبيس موديل 2005، والعالم يعمل بها لمدة 7 سنوات، مضيفا: من 2015 لبداية العام الجارى شركات السياحة استوردت 345 اتوبيس فقط ، وفى 2019 فقط استوردت نفس الشركات 373 اتوبيس، بعد تفعيل القانون، ولسة محتاجين على الأقل 4 ألاف اتوبيس موديل من 2014 حتى 2020
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