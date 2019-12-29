شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..مديرية تعليم القاهرة تتسلم أجهزة التابلت تمهيدا لتسليمها للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوى، استعدادا لتسليمها للإدارات التعليمية، على أن يتم تسليمها للطلبة بعد سداد قيمة التأمين وقدرها 100 جنيه بمكتب البريد، حيث تابع محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استلام أجهزة التابلت وإيداعها بمخازن المديرية استعدادا لتسليمها للإدارات التعليمية وتسليمها للطلبة .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه سيتم تسليم أجهزة التابلت لجميع الطلاب المصريين العائدين من الخارج والوافدين المقيدين بالصف الثانى الثانوى العام الدارسين بالعام الدراس الجارى ، حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الراسبين خلال العام الدراسى الماضى 2018/2019 ومقيدين بالصف الثانى الثانوى بالعام الدراسيدى الحالى 2019/2020، سيتم تسليمهم التابلت بعد سداد قيمة التأمين 100 جنيه، وبالنسبة للطلاب المحولين من مدارس دولية ومقيدين بالصف الثانى الثانوى للعام الدراسي 2019/2020 ، يتسلمون التابلت بعد سداد قيمة التأمين.

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يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن عن بدء التفاوض مع شركات عالمية لتصنيع التابليت المدرسى بمصر، وذلك عبر لجنة تم تشكيلها تضم بين أعضائها مسؤولين من وزارات الاتصالات و التربية والتعليم و الانتاج الحربى و الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن الدولة تنفذ مشروع ضخم لتطوير التعليم و يتضمن الاعتماد على التابلت و التوسع فى استخدامه فى العملية التعليمية بمراحل مختلفة لذا نسعى لنقل التكنولوجيا الى مصر ، حيث وزعت وزارة التربية والتعليم نحو أكثر من 700 الف جهاز لوحى لطلاب الصف الأول الثانوى ، كما تم توفير نحو 700 الف شريحة محمول للطلبة فضلا عن توصيل الانترنت السريع عبر كابلات الالياف الضوئية للمدارس ، وأجرى الطلبة امتحانات العام الماضى على أجهزة التابليت، كما تم توصيل خدمة الانترنت بالمدارس التى تستخدم التابليت.