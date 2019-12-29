شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..مديرية تعليم القاهرة تتسلم أجهزة التابلت تمهيدا لتسليمها للطلاب والان مع تفاصيل الخبر
يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعلن عن بدء التفاوض مع شركات عالمية لتصنيع التابليت المدرسى بمصر، وذلك عبر لجنة تم تشكيلها تضم بين أعضائها مسؤولين من وزارات الاتصالات و التربية والتعليم و الانتاج الحربى و الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن الدولة تنفذ مشروع ضخم لتطوير التعليم و يتضمن الاعتماد على التابلت و التوسع فى استخدامه فى العملية التعليمية بمراحل مختلفة لذا نسعى لنقل التكنولوجيا الى مصر ، حيث وزعت وزارة التربية والتعليم نحو أكثر من 700 الف جهاز لوحى لطلاب الصف الأول الثانوى ، كما تم توفير نحو 700 الف شريحة محمول للطلبة فضلا عن توصيل الانترنت السريع عبر كابلات الالياف الضوئية للمدارس ، وأجرى الطلبة امتحانات العام الماضى على أجهزة التابليت، كما تم توصيل خدمة الانترنت بالمدارس التى تستخدم التابليت.
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