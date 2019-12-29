شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث بورسعيد ويتمنى لهم الشفاء للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقعي تويتر وفيسبوك تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، تقدم فيها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بخالص تعازيه لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي راح ضحيته ما يزيد على 23 عاملًا وإصابة 7 آخرين.

وقال الإمام الأكبر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث بورسعيد المروع الذي اهتزت له المشاعر والقلوب، وأدعو الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشّفاء العاجل، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا "إنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وكان قد شهد طريق بورسعيد دمياط حادث تصادم بين سيارة نقل مع سيارة مينى باص محمل بعمال الاستثمار فى اتجاهه الى محافظة دمياط بعد انتهاء عملهم بمصنع سبق للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

وأسفر الحادث عن مصرع 22 شخصا وإصابة 7 آخرين من أبناء محافظة دمياط، توجهت جميع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإخلاء الموقع من المصابين.

وفى سياق متصل فور رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات استقبلت مستشفى السلام 17 جثة و4 مصابين، كما استقبلت مستشفى التضامن 2 مصابين واستقبلت مستشفى الزهور 3 جثث ومصاب واستقبلت مستشفى الحميات 2 حالة وفاة.

تم التحفظ على جميع حالات الوفاة بمشارح المستشفيات المذكورة لحين التعرف على هويتهم وبدأ الفريق الطبى المكون من الجراحة والعظام والعناية المركزة بمشاركة فريق التمريض بفحص الحالات وتقديم الخدمة الطبية الأولية اللازمة.

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وجاء فى بيان مديرية الصحة ببورسعيد منذ قليل أنه بالفحص المبدئى تبين أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة من ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض والمصابون هم الأتى أسمائهم

1- نورا على الفيومى 24 سنة مستشفى السلام اشتباه ما بعد الارتجاج.

2- هادية احمد العزبى 28 سنة مستشفى السلام - اشتباه ما بعد الارتجاج.

3- أحمد محمد محمود 30 سنة مستشفى السلام - كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

4- ندى محمد الامام 20 سنة مستشفى السلام كدمات وجروح بالجسم.

5- أشرف حلمى غزولى47 سنة مستشفى الزهور - كسر بعظام الحوض.

6- إجلال على دسوقى 41 سنة مستشفى التضامن - اشتباه ما بعد الارتجاج.

7- ليلى عبد الجليل فؤاد 20 سنة مستشفى التضامن - كدمات وسحجات بالجسم وارتجاج بالمخ.

وتم التحفظ على جميع حالات الوفاه مجهولة الهوية تحت تصرف النيابة العامة لحين التعرف عليهم واستخراج تصاريح الدفن.