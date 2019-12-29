شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم تكشف تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم اختيار محافظة الفيوم كأول محافظة لتطبيق مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2019، حيث إن الفيوم تعد واحدة من أكثر المحافظات التي كانت تستخدم في الخروج من المياه الإقليمية والهجرة غير الشرعية، موضحة أنها التقت بمجموعة من شباب محافظة الفيوم لعرض نماذج ناجحة في مصر من الشباب الذين استطاعوا تأسيس مشروعات صغيرة لهم بمساعدة جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما يساهم في إيصال الأفكار الجيدة عن مساعدة الدولة للشباب ووقف التوجه نحو الهجرة غير الشرعية.

وذكرت مكرم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أن الوزارة عملت على التجهيز للمبادرة لمدة أسبوع وتم تحديد الأهداف بدقة، حيث إنه من الضروري عند مخاطبة المصريين أن يكون هناك سبل للإقناع والرد على كل أسئلتهم، لافتة إلى أنه تم التنسيق والتواصل مع مجموعة من الهيئات والجهات المعنية للعمل معًا على المبادرة منها المركز القومي للمرأة وجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتزامنا مع إطلاق المبادرة، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار مبادرة رئيس الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تحمل اسم "مراكب النجاة"، وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الهجرة بإطلاق هذه المبادرة؛ خلال توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة.

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ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية، وقال: "نضع فى الاعتبار الوصول لمختلف الشرائح المجتمعية المؤثرة فى قرار الشباب باللجوء للهجرة غير الشرعية وتعريض نفسه للخطر".