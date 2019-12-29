شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف تنسيق تميم مع تل أبيب لافتتاح أول سفارة إسرائيلية بالدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه عقب الحديث من قِبل سياسيين إسرائيليين عن عمق العلاقات مع الحكومة، نظراً للتفاهم والتقارب فيما يخص الأوضاع في غزة، بين حكومة تميم بن حمد، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدأت اتصالات بين الحكومتين القطرية والإسرائيلية بخصوص افتتاح سفارة إسرائيلية في العاصمة القطرية الدوحة، لتعميق العلاقات أكثر، فضلاً عن حاجتهما للاتصالات عن قرب في الفترة المقبلة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه بعد هذه الاتصالات، ستكون قطر أول دولة في الخليج العربي، تفتتح سفارة إسرائيلية على أرضها، خاصة أنه زادت الزيارات بين الوفود الإسرائيلية والقطرية خلال الفترة الأخيرة، واستقبلت البلاد آخر وفد إسرائيلي طبي في نوفمبر الماضي، والذى ضم 9 أطباء، كان على رأسهم الدكتور "ران شتاينبرج"، مدير قسم جراحة الأطفال في مستشفى "رمبام".

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يأتى هذا فى إطار التطبيع القطرى الإسرائيلى، واستضافة قطر للمسؤولين الإسرائيليين على أراضى الدوحة، بجانب استضافة المسئولين الإسرائيليين من بينهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى على قناة الجزيرة القطرية.

وفى وقت سابق قال موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية، إن "جهاد مصطفى" أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين من جانب الولايات المتحدة الأميركية حيث رصدت واشنطن في سبتمبر الماضي جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، كما أشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن جهاد سيروان مصطفى" مواطن أميركي من أصول كردية وأصبح قائداً في تنظيم حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة وينتسب إلى حركة الشباب الإرهابية الصومالية المدعومة من قطر حيث تمت استضافته عَبْر شاشات قناة الجزيرة في أكثر من مناسبة من أجل الترويج له ولأفكاره المتطرفة، وتم عقد عدة لقاءات معه من أجل تجنيده حتى يكون ذراع قطر في الصومال ويحقق مطامعها بسرقة ثروات منطقة القرن الإفريقي.