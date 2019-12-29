شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: 2019.. عام كسر رؤوس الشيطان الـ«7» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: 2019.. عام كسر رؤوس الشيطان الـ«7».. الجمهور يهزم الأراجوزات داخل استوديوهات إسطنبول.. اتصالات المواطنين فضحتهم: أنتم عملاء تركيا وخدامين أردوغان.. ومواطنة لمذيعة الجماعة: لما مصر تعمل حاجة تشتموها ولما تركيا تعمل نفس الحاجة تمدحوها؟.. "اعمل عبيط واقطع الاتصال" خطة إعلاميى الإخوان للهروب من المواطن المصرى

واقرأ أيضا..

المنسق العام لقبيلة الجوازى فى مصر: أجداد أردوغان نفذوا حملة تطهير عرقى وسلب وتهجير لقبيلتنا

التاريخ الدموى للأتراك فى ليبيا.. أبادوا 10 آلاف فى مجزرة «الجوازى»

«الخليج 365» تتبع مسار تهجير القبيلة إلى محافظات صعيد مصر.. ورئيس مجلس شباب الجوازى صالح حزاز: دعوى قضائية ضد أنقرة بسبب مذابح العثمانيين





تطوير شركات قطاع الأعمال العام للنهوض بالاقتصاد الوطنى

وزير قطاع الأعمال العام يعرض خطط التطوير ويعلن إنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية بمصر تحت مسمى «طوف وشوف ».. ونجاح تطوير أول محلج للقطن بالفيوم





Advertisements

الداخلية تعلن الطوارئ لتأمين احتفالات الكريسماس

التضامن: 170 ألف أسرة جديدة تنضم لـ«تكافل وكرامة» بداية 2020





الأناضول تحترق تحت حذاء السفاح وضربات المرض.. لعنة «الإخوان» تضرب إسطنبول.. الجرب يفتك بأكبر مدن تركيا

الجيش المصرى 2019.. يد تبنى ويد تحارب الإرهاب وعيون راصدة تواجه الشائعات





سعد سمير يسافر إلى ألمانيا لإجراء جراحة أكيلس.. الأهلى يُنهى صفقة إليكى مقابل 3 ملايين دولار لمدة 3 مواسم

14 ألف جراحة ضمن منظومة التأمين الشامل ب «بورسعيد »





القوات المسلحة تنظم المؤتمر الأول للطب النفسى وعلاج الإدمان

«الكسب غير المشروع » يستعجل إقرارات الذمة المالية للموظفين









وزير التنمية المحلية: 4.2 مليار جنيه استثمارات المرحلة الأولى ل «حياة كريمة »