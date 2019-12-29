شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» في ختام ورشة «مشروعات حياة كريمة»: «معندناش رفاهية إضاعة الوقت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في محافظة الأقصر، مساء الأحد، للإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في القري الـ١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية، بحضور المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا.

وطالب «شعراوي» رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسئولية، والإنطلاق بالمشروعات وسرعة تنفذها ليشعر بها المواطن في القري المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتنفذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية أعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات في قري المرحلة الأولي.

وقال الوزير: «مش عايزين وقت يضيع مننا لأن معندناش رفاهية اضاعة أي وقت فيما يخص تنفيذ المشروعات»، مضيفًا أنه «سيتابع بصفة شخصية مع القيادات المشرفة على تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات، وسيتم إثابة المتميزين».

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وأشار الوزير إلى انه سيقوم بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات في محافظات المرحلة الاولي، وسيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر المحلية المشاركة في عملية متابعة تنفيذ المشروعات.

ولفت الوزير إلى تحويل مبلغ 500 مليون جنيه إلى محافظات المرحلة الاولي لتبدأ في التنفيذ المشروعات وجاري متابعة تحويل باقي المخصصات المالية.

تم خلال ورشة العمل الاتفاق على جدول زمنى محدد لتوقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة الأبنية التعليمية، وزارة الصحة، على أن تقوم محافظات المرحلة الأولي بإسناد مشروعات مياه الشرب والطرق والري والكهرباء للجهات المختصة المحلية بشكل عاجل.

وجرى التشديد على ضرورة نهو إسناد المشروعات للمقاولين قبل نهاية يناير القادم ٢٠٢٠، مع ضرورة وضع جدول زمنى للتنفيذ للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع، كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع موقف تنفيذي وتمويلى نهائي للمشروعات التي سيتم تنفذها من خلال الجمعيات الأهلية.