شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولي عهده يعزيان الرئيس السيسي في ضحايا حادث بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، اليوم الأحد، برقية عزاء ومواساة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الملك سلمان «علمنا بنبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات».

وأضاف «إننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة».

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وختم قائلا «نرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية مصر العربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

من جانبه، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «تلقيت نبأ حادث السير الذي وقع في محافظة بورسعيد، وما خلفه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».

كان 22 عاملا لقوا مصرعهم أمس السبت، في حادث سير على طريق «بورسعيد دمياط»، وأصيب فيه آخرين.

وذكر مصدر أمني أن القتلى هم عمال في أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة للاستثمار في محافظة بورسعيد.