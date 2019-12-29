شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية فى مصر الجديدة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة خطة أمنية لتفادى الكثافات المرورية فى منطقة مصر الجديدة، وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع (الثورة - حسين كمال - الحرية - عمر بن الخطاب) بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك ضمن المشروع الخاص بتطوير المنطقة.

وأصدرت «الداخلية» بيانًا ذكرت فيه أنه «بالنسبة للقادم من مناطق الكوربة ويرغب فى الوصول لمناطق مصر الجديدة، يسلك نفق الثورة واستكمال السير بمحور الثورة (نظام الاتجاه الواحد بداية من تقاطعه من شارع الميرغنى حتى تقاطعه من شارع حسين كمال) فيسارًا شارع حسين كمال وامتداد شارع أبوبكر الصديق فمناطق مصر الجديدة، أما القادم من طريق القاهرة- السويس ويرغب فى الوصول لمناطق الكوربة، فيسلك يمينًا شارع حسين كمال، فامتداده شارع أبوبكر الصديق، فيسارًا امتداد شارع الميرغنى، فكوبرى السبع عمارات، فشارع الميرغنى، فمسطح كوبرى الميرغنى، فيمنيًا شارع الثورة، فنفق الثورة واستكمال خط السير».

وتابعت: « أما القادم من شارع حسين كمال ويرغب فى الوصول لمناطق عمر بن الخطاب وشارع الثورة، فيسلك يسارًا شارع الحرية، فيسارًا شارع عمر بن الخطاب، فيسارًا شارع الثورة.. والقادم من شارع الحرية ويرغب فى الوصول لمناطق مصر الجديدة، يسلك يسارًا شارع عمر بن الخطاب، فيسارًا شارع المفتشين فيسارًا شارع حسين كمال، فامتداده شارع أبوبكر الصديق، فمناطق مصر الجديدة.. والقادم من شارع عمر بن الخطاب ويرغب فى الوصول لمناطق مصر الجديدة، يسلك يسارًا شارع الثورة، فيسارًا شارع حسين كمال، فامتداد شارع أبوبكر الصديق، فمناطق مصر الجديدة».