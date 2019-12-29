شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث سبل التعاون لتحقيق تنمية زراعية شاملة بالمحافظة.

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وناقش الجانبان سبل تنمية الثروة الحيوانية في المحافظة، من خلال تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في هذا المجال بالمحافظة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الفني والبيطري لصغار المربيين.

كما استعرض الجانبان موقف المشروعات الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني الجاري تنفيذها بالمحافظة، فضلا عن مناقشة سبل تنشيط المشروعات الانتاجية المتوقفة بالمحافظة، وايجاد الحلول المناسبة لاعادتها من جديد للانتاج.

وتطرق اللقاء إلى إجراءات تقنين الأراضي الزراعية لابناء المحافظة، فضلا عن التوسع في اقامة مشروعات تنموية في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ومنتجات البان، ومزارع الانتاج النباتي المتكامل من الخضر والفاكهة، وخاصة بمدينة طورسيناء والمقرر لها ان تكون السلة الغذائية لجميع أهالي محافظة جنوب سيناء.