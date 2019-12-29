شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة ومدير الأمن يقودان حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، الأحد، حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» بالدقى، من الباعة الجائلين وكافة أشكال التعديات والإشغالات، التي كانت تحتل الشارع، وتتسبب في شكاوى يوميه من سكان المنطقة من الإزعاج وعرقلة سير المارة .

وقاد الحملة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حيث قال «راشد»: «الشارع كان يعانى من كثرة الباعة الجائلين، والتعدى على الأرصفة، ما سبب الكثير من الإزعاج للسكان، وصعوبة للمارة، خاصة مع أهمية الشارع كمحور مرورى هام»، لافتاً إلى إنه لن يسمح بأى مظهر من مظاهر التعدي على الشارع، الذي هو ملك لكل المواطنين.

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وأضاف المحافظ أن الحملة استهدفت شارع «سلمان جوهر»، ابتداءاً من شارع «نوال» حتى شارع التحرير تم خلالها رفع كافة أنواع الإشغالات والتعديات والأكشاك والفروشات والسيارات المتهالكة.

كما وجه المحافظ خلال الحملة برفع كفاءة النظافة بالشارع، وتقليم الأشجار، مشدداً على رئيس حى الدقى بمتابعة أية محاولة، لإعادة الإشغالات مرة أخرى، والتصدى لها بكل قوة.

كما حرص المحافظ على الالتقاء بالمواطنين وأصحاب المحال، الذين أشادوا بالحملة، وإعادة الانضباط إلى الشارع، واستمع خلالها لطلباتهم ومقترحاتهم حيال المشكلات المختلفة.

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات

حملة لتطهير شارع «سليمان جوهر» من الإشغالات