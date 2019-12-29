شكرا لقرائتكم خبر عن معبر رفح يستقبل الفوج الثاني من معتمري غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الأحد، الفوج الثاني من المعتمرين الفلسطينيين، قادمين من قطاع غزة للسفر جوا إلى الأراضي العربية السعودية، عبر مطار القاهرة الدولي.

وأكد مصدر مسؤول أن الفوج الثاني من معتمري قطاع غزة يضم 650 معتمراً، حيث تم إنهاء إجراءات عبورهم بواسطة الأجهزة المختصة بمعبر رفح البري، وواصلوا طريقهم إلى مدينة القاهرة، تمهيدا للسفر جوا إلى العربية السعودية، عبر مطار القاهرة الدولي.

وأضاف المصدر أن يوم غدٍ الإثنين سيكون مخصصاً لعودة الفوج الأول إلى قطاع غزة، والذي وصل فجر اليوم إلى القاهرة قادما من الأراضي العربية السعودية جوا، حيث يضم 660 معتمراً.