شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إنتر ميلان يقضى الكريسماس فى شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضى ستيفان دى فريج، مدافع فريق إنتر ميلان ومنتخب هولندا، وبرفقته زوجته «دويناتور»، عطلته السنوية فى أعياد الكريسماس بمدينة شرم الشيخ، حيث تُعد العطلة الزيارة الأولى للاعب لمصر وشرم الشيخ، خاصة بعد عودة الطيران الأوروبى مرة أخرى، بعد انقطاع دام 4 سنوات، وعودة مشاهير العالم لقضاء إجازاتهم بشرم الشيخ لما تتمتع به من دفء وطقس معتدل طوال فصل الشتاء. وزار لاعب إنتر ميلان عددًا من المناطق السياحية بشرم الشيخ، وتجول فى الشوارع والشواطئ، وارتاد الكافيهات المشهورة، والتقط صورًا كثيرة، وبرفقته زوجته، حيث زار أيقونة السلام وخليج نعمة والسوق القديمة ومسجد الصحابة، وتعرف عليه العاملون بالسياحة وسكان شرم الشيخ، والتقطوا معه الصور التذكارية.
وقال أحمد السيد، أحد المصورين بشرم الشيخ، والذى التقط له عددًا من الصور، إن اللاعب قضى نحو أسبوع إجازة بشرم الشيخ، استمتع خلاله بالطقس الدافئ ومعالم شرم الشيخ السياحية، بالإضافة إلى قيامه برحلة سفارى داخل الوديان الجبلية ورحلة بحرية والغطس لمشاهدة الشعاب المرجانية النادرة، وتم نشر عشرات الصور للاعب أثناء تواجده بشرم الشيخ على مواقع التواصل الاجتماعى.
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