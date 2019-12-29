شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تتيح نماذج استرشادية لامتحانات «الأول والثانى الثانويين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الأحد، إتاحة كل النماذج الاسترشادية لامتحانات ‏الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى من الثانوية العامة، بهدف تدريب الطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحانات الإلكترونية للصف الثانى والورقية للصف الأول، والتى ستبدأ اعتبارًا من 11 يناير المقبل، على الموقع ‏الإلكترونى الرسمى للوزارة على الرابط. http://moe.gov.eg.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن النماذج تتضمن أسئلة مقالية وأسئلة اختيار من متعدد، وعلى الطلاب ‏تدريب أنفسهم خلال تلك الفترة على نوعية الأسئلة التى ستتضمنها اختبارات نهاية الفصل الدراسى ‏الأول.

وأضاف «حجازى»، فى تصريحات صحفية، أن هناك تعليمات لجميع المدارس الخاصة بتمكين الطلاب بالصف الثانى الثانوى من أداء الامتحانات إلكترونيًا داخل مدارسهم، وذلك عن طريق زيادة سرعة الإنترنت فى الشبكة الداخلية للمدارس إلى 100 ميجا، واستخدام جهاز «راوتر» فائق السرعة Vdsl وتقوية الشبكات الداخلية فى المدارس. وأكد أن وزارة التعليم خاطبت الإدارات التعليمية، رسميًا، باتخاذ اللازم نحو الالتزام بطباعة نسخ احتياطية لامتحانات الصف الثانى الثانوى، بنسبة 15% من إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالصف.

وأعلن «حجازى» انتهاء أزمة مكاتب البريد التى ترفض التعامل مع طلاب الثانوية العامة، مضيفًا أن جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية جاهزة لاستقبال الطلاب بالصف الأول الثانوى وذويهم لسداد قيمة تأمين أجهزة التابلت، وتبلغ 100 جنيه، تُسدد سنويًا، والحصول على إيصال سداد، قبل تسلُّم أجهزة التابلت من قِبَل المدارس والإدارات التعليمية.

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وأعلنت وزارة التعليم أنه تم فتح منفذ سداد رسوم تأمين أجهزة التابلت، وقدرها 100 جنيه، من خلال مكاتب البريد، وذلك فقط لطلاب الصف الأول الثانوى، للمرة الأولى، ولطلاب الصف الثانى الثانوى للمرتين الأولى والثانية.

وأكدت أن امتحانات الصف الأول الثانوى مقرر إجراؤها خلال يناير المقبل ورقيًا، ووفقًا للمواصفات التى يصدرها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، وتُعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام «Open Book»، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية، أما بالنسبة للصف الثانى الثانوى فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية «الرسمية- الرسمية لغات» وطلاب المدارس غير الحكومية «الخاصة- المعاهد القومية»، أما بقية الفئات «المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندين، الطلاب المتواجدين بالمستشفيات، طلاب الدمج» فسيتم امتحانهم ورقيًا.

وأشارت إلى أنه تُعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى فى الفترة المسائية، بينما تُعقد امتحانات طلاب الصف الثانى الثانوى فى الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب فى امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى.

فى سياق متصل، تبدأ، اليوم، الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم استقبال طلبات التقدم للمرشحين للعمل رئيسًا أو وكيلًا للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة «النظام القديم» للعام الحالى 2019- 2020، ولمدة أسبوع.

ومن جهة أخرى قال محمد عطية، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تسلم أجهزة التابلت الخاصة بالصف الأول الثانوى. وتم تسلم أجهزة التابلت بمخازن المديرية استعدادًا لتسليمها إلى الإدارات التعليمية وتسليمها للطلبة.

ويقوم طلاب الصف الأول الثانوى بسداد مبلغ 100 جنيه قيمة التأمين على جهاز التابلت بأحد مكاتب البريد، وتسليم إيصال السداد للمدرسة، وكتابة تعهد من قِبَل ولى أمر الطالب، قبل تسلم الجهاز.